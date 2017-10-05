«اتصالات» تبث رسائل توعية للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية عبر الهواتف

أبوظبي (الاتحاد)

أكد دكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، أن تنمية الوعي الاستثماري والقانوني بالأسواق المالية يقع في صلب رسالة الهيئة وأهدافها، وأن مجلس الإدارة يتابع ملف التوعية الاستثمارية بشكل مستمر، منوهاً بالدعم والرعاية الذي يحظى به «المشروع الوطني لتوعية المستثمرين في الأسواق من قبل مجلس الإدارة، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد،‏‏ رئيس المجلس.

أضاف الزعابي، أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفاً لأنشطة ومبادرات التوعية لدى الهيئة على مختلف المستويات، سواء الاتصال المرئي أو المسموع أو المقروء أو الرقمي، أو الاتصال الشخصي المباشر، وأوضح أنه سيتم بث مقاطع فيلمية قصيرة على القنوات الفضائية بالدولة، كما ستقوم مؤسسة «اتصالات» برعاية المشروع من خلال بث إرشادات توعية عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، وذلك ابتداء من الأسبوع القادم وبشكل دوري على مدى الشهور الثلاثة القادمة، وسوف تتضمن هذه الرسائل معلومات استثمارية وقانونية لتعزيز وعي المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة، أنه سيتم عقد المزيد من الندوات المخصصة للمتعاملين في الأسواق، كما نوه إلى أنه يقوم بإلقاء محاضرات للمستثمرين، والرد على استفساراتهم في عدد من المجالس بمختلف إمارات الدولة وفق جدول زمني محدد، وذلك ضمن أنشطة الاتصال المباشر التي تتضمن أيضاً عقد ندوات للتوعية وتنظيم عدد من الحلقات النقاشية والمسابقات والمعارض في المراكز التجارية، والمشاركة في الفعاليات والمعارض الكبرى، ومن بينها معرض جيتكس الذي تشارك الهيئة به الأسبوع المقبل.

ونوه الزعابي إلى أن تنمية الوعي الاستثماري هو أحد الأهداف التي نص عليها القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 200 في شأن تأسيس هيئة الأوراق المالية والسلع، ويعد بمثابة ضمانة وركيزة هامة لحماية المستثمرين والحفاظ على حقوقهم.

وأوضح أن المشروع الوطني لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية يستعين بوسائل الإعلام التقليدي، مثل الصحف والفضائيات والإذاعة والمطبوعات إضافة إلى التقنيات الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيقات الإلكترونية والرسائل الهاتفية القصيرة. وأشاد عبيد الزعابي بالشركات التي أبدت استعداداً للمشاركة في دعم المشروع الوطني للتوعية- الذي ينطلق تحت شعار«عزز معلوماتك تنمو استثماراتك»- وذلك إدراكاً منها لمسؤولياتها المجتمعية، وحرصاً منها على تعزيز جهود الهيئة في رفع قدرات المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء في الأسواق المالية.