«محمد بن راشد للإسكان» تنظم دورة «ديكوبيلد» بدبي

فهد الأميري (دبي)

تنظم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وللمرة الأولى في دبي، فعاليات معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2017» من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري.

وأشارت المؤسسة إلى أن «ديكوبيلد» الذي سيعقد في قاعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بدبي، هو الخيار الأمثل للراغبين بالاطلاع على أحدث الابتكارات في مواد البناء والديكور والتشطيبات الداخلية والأثاث والمفروشات، وكل مستلزمات المنزل العصري والحديث.

ونوّهت بمشاركة حكومية واسعة، تشمل جهات حكومية اتحادية ومحلية معنية بشؤون الإسكان، ونخبة من أبرز مؤسسات وشركات القطاع الخاص المختصة في مواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية والتمويل وغيرها.

وأكد سامي عبد الله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المؤسسة ستسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من «ديكوبيلد» لتعزيز الاستقرار السكني في الدولة، بإتاحة الفرص أمام المقبلين على بناء مشروعاتهم السكنية أو التجارية الخاصة، للقاء المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في مكان واحد، لمعرفة أفضل البرامج وأنجع الحلول وأحدث المنتجات في إنتاج مواد البناء والتشطيب والحلول الهندسية المبتكرة، إلى جانب السعي لعقد الشراكات بين مؤسسات وهيئات وبرامج إسكان المواطنين والشركات المشاركة في المعرض. من جانبه، قال هيثم عبد الرحمن الخاجة، مدير أول مكتب الاتصال المؤسسي والتسويق في المؤسسة، إن الحدث سيوفر لزواره كل الخدمات والحلول المرتبطة ببناء المشاريع السكنية الخاصة، أو المُعدّة لغايات الاستثمار أو التأجير، بدءاً من أحدث التصميمات التي تحقق الاستدامة وتحافظ على البيئة، مروراً بأعمال المقاولات وتجارة مواد البناء والإضاءة والتمديدات الكهربائية والخدمات التمويلية الحكومية والخاصة، وانتهاءً بأرقى الديكورات الداخلية والمفروشات.