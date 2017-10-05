التسجيل العقاري بالشارقة يفتتح فرع المنطقة الوسطى

الشارقة (الاتحاد)

افتتح عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري فرع الدائرة في المنطقة الوسطى والكائن في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويقدم الفرع كل خدمات التسجيل العقاري، بما فيها التصرفات العقارية كالبيع والتنازل والرهن، وكذلك شهادة الإفادة عن الأملاك وتمليك العقارات لجميع مدن المنطقة الوسطى من دون الحاجة لتكبد عناء الوصول إلى المبنى الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويضم الفرع مكاتب للتسجيل والتوثيق والأرشيف.

وقال عبد العزيز الشامسي مدير عام الدائرة إن افتتاح فرع الدائرة بالمنطقة الوسطى يعتبر إضافة جديدة لسلسلة إنجازات الدائرة، ويأتي ضمن مسيرة البـناء والتطوير، حيث تسعى دائرة التسجيل العقاري دوماً إلى تطوير الأداء في كل الجوانب الإدارية والفنية وتوفير الأماكن المناسبة لاستقبال العملاء وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن، ولديها اليوم 3 أفرع تقدم خدماتها للمتعاملين بمدن المنطقة الشرقية والوسطى إضافة إلى المبنى الرئيس في مدينة الشارقة».