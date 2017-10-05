7 مليارات درهم استثمارات عقارية بدبي الجنوب حتى 2020

يوسف العربي (دبي)

تستقطب منطقة «دبي الجنوب» استثمارات عقارية بقيمة 7 مليارات درهم قبل إقامة إكسبو 2020 دبي بحسب خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، الذي أكد أن نصف هذه الاستثمارات سيتم تنفيذها من قبل المطور الرئيس في حين سيتولى النصف الآخر مستثمرون من القطاع الخاص.

وقال الزفين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي للإعلان عن تسمية المقاول الرئيس في مشروع النبض، إن عدد الوحدات المستكملة في «دبي الجنوب» ستبلغ نحو 13 ألف وحدة سكنية بحلول 2020، منها 10 آلاف وحدة سكنية للتأجير والبيع، و3 آلاف وحدة لموظفي في «دبي الجنوب»،

وأضاف أن نسبة من المشروعات المطروحة للاستثمار سوف تخصص للإيجار بنسبة 5% من إجمالي عدد الوحدات المطروحة، وهو ما يضمن عوائد جارية لمشروع مدينة «دبي الجنوب» تمكنها من تنفيذ مخططاتها.

وقال الزفين، إن الشركة تخطط لبناء مول فريد من نوعه تحت اسم «النبض مول» لخدمة المنطقة على أن يتم طرح المناقصة الخاصة بتصميم المول منتصف العام 2018، على أن يتم افتتاح المول في الربع الأول للعام 2020، بالتزامن مع استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020.