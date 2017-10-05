«مالية دبي» تنظم مؤتمراً حول «بلوك تشين» يضمّ 30 جهة حكومية

دبي (الاتحاد)

نظّمت دائرة المالية بحكومة دبي أمس، بالتعاون مع مؤسسة حكومة دبي الذكية، مؤتمراً تناول جانباً مهماً من جوانب التحوّل الرقمي في الإمارة. وهدف المؤتمر، الذي ضمّ أكثر من 30 جهة حكومية وجهات في القطاع الخاص، إلى تعريف الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والشركاء في منظومة العمل الحكومي، بأتمتة المعاملات الرقمية الخاصة بحلول المطابقات والتسويات عبر بوابة دبي الذكية للدفع الإلكتروني، وذلك بالاعتماد على تقنية قواعد البيانات الكتلية التسلسلية، المعروفة باسم «بلوك تشين».وقال عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، إن الدائرة كانت وستظلّ سبّاقة في إحداث التحوّل الرقمي في العمل الحكومي وأن تمارس دورها الطبيعي في إحداث الفارق الإيجابي وإسعاد المعنيين من أصحاب المصلحة.

وقال جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الذي شهد عدداً من ورش العمل وجلسات الحوار «ما من شكّ في أهمية دور دائرة المالية بحكومة دبي في مشروع البلوك تشين، نظراً لمسؤوليتها عن كل العمليات المالية في بوابة دبي الذكية للدفع الإلكتروني، ممثلة بإدارة الخدمات المالية الذكية، التي لا تألو جُهداً في تحقيق رؤيتها الرامية إلى وقف المعاملات اليدوية، وتوفير الوقت على المتعاملين، وزيادة فعالية عمليات المطابقات والتسويات، من خلال تبني أحدث التقنيات والتطبيقات، وتقديم منصة شاملة لمزودي الخدمات والمؤسسات المالية بهدف الأتمتة الكاملة لمعاملاتهم المالية مع دائرة المالية.

من جانبه، قال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، «بينما لا يزال العالم يفكر بما يمكن تحقيقه عبر البلوك تشين أصبح لدينا استراتيجية لتكون حكومة دبي الأولى في تطبيق هذه التقنية في جميع معاملاتها بحلول 2020.

وقطعنا محطات مهمة في هذه الرحلة، حيث شكلنا فريقاً حكومياً لإدارة تطبيقها يضم ممثلين عن كافة الدوائر وأفضل الخبراء العالميين في المجال، ولدينا الآن نماذج لاستخدام التقنية في مجموعة مهمة من المجالات، ولأننا لا نرضى بديلاً عن المركز الأول نعمل حالياً على وضع المعايير القياسية لتطبيق البلوك تشين في العمل الحكومي لنكون أول مدينة تضع مثل هذه المواصفة، ونتطلع إلى ترجمة الهدف الذي وضعه لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال إطلاقه مئوية الإمارات»، أن تعيش أجيال المستقبل حياة أسعد في بيئة أفضل ومع فرص أكبر وتواصل أقوى وأكثر تأثيراً مع العالم» وأؤمن أن دبي قادرة منذ اليوم على تلبية مبادرة 10x وتحقيق مئوية الإمارات 2071».

وتتسم تقنية «بلوك تشين» بكونها تقنية آمنة ومشفرة، كما تمتاز بالشفافية والتوزيع من خلال الابتعاد عن المركزية. ويوافق تنظيم المؤتمر الذكرى الأولى لإطلاق استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، الأولى من نوعها على مستوى العالم، والهادفة إلى تحقيق قفزة نوعية في مجال كفاءة التعاملات الحكومية، إضافة إلى زيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية التقليدية وخلق قطاعات اقتصادية جديدة، فضلاً عن جعل دبي أول حكومة في العالم تطبق جميع تعاملاتها من خلال هذه الشبكة المستقبلية التي سُميت بإنترنت التعاملات، بحلول عام 2020.