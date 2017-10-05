«الفاروق 206» يتطلع لمعانقة «ناموس دبي»

دبي (الاتحاد)

يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ظهر بعد غدٍ، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2017-2018.

وحددت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الساعة الخامسة من مساء اليوم، كآخر موعد لاستقبال طلبات المشاركين عبر لجان التسجيل في مقر النادي بالميناء السياحي، أو عبر لجنة السباقات بنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وسيتم إعلان قائمة القوارب المشاركة في الحدث اليوم تأهباً للاستعداد للانطلاقة المرتقبة السبت المقبل في شواطئ دبي، والتي احتضنت من قبل منافسات الجولتين الأولى والثانية من بطولة دبي، وحققتا نجاحاً فاق التوقعات.

ويتصدر الترتيب العام لمنافسات بطولة دبي في الموسم الحالي 2017-2018 القارب «الفاروق» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبقيادة النوخذة أحمد راشد جمعة السويدي برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز بلقب الجولة الثانية والحصول على المركز الثالث في الجولة الأولى.

ويأتي بعده القارب «الفاروق 206» المتصدر للترتيب العام صاحب المركز الثاني القارب و«داحس 153» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة حسن عبد الله محمد المرزوقي والذي يملك 8 نقاط جمعها من جولتين لحصوله على المركز الرابع مرتين فيهما.

ويحتل المركز الثالث القارب «طوفان 21» لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي، ويملك طاقم القارب 14 نقطة حصدها من الجولتين في المركز السابع مرتين في الجولتين الأولى والثانية، فيما يأتي القارب «الفارس 46» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة سعيد محمد سعيد الطاير في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، جمعها عليها بعد الحصول على المركزين الحادي عشر والعاشر في الجولتين 1و2.

ويتوقع أن تشهد الصراع على لقب وناموس بطولة دبي، والتي تصل إلى محطة الختام، صراعاً كبيراً بين النواخذة والبحارة مما يجعل المنافسة تأخذ طابع الإثارة على صفحة مياه الخليج العربي.