«العوائق الجليدية» تنطلق في سكي دبي غداً

دبي (الاتحاد)

تنطلق صباح غدٍ منافسات بطولة «العوائق الجليدية» التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للعام الثامن على التوالي، وتحتضن منافساتها سكي دبي بمول الإمارات.

وسيتم تخصيص العائدات المادية من البطولة بما فيها رسوم التسجيل للتبرع إلى الأعمال الخيرية، وذلك في إطار مبادرة 2017 عام الخير، حيث سيذهب عائد البطولة إلى مركز دبي للرعاية الخاصة.

وتم تصميم مسار المنافسات بحيث يجعل المشاركين في البطولة يجتازون مجموعة من العوائق المختلفة، التي تضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، ويتنافس المشاركون في التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر، حيث سيتم تحويل المنطقة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار سباق مليء بالحواجز والعقبات المتنوعة، تتضمن الزحف فوق الشبكات واجتياز المتاهة داخل كرة كبيرة، والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز على العجلات والتسلق ركضاً، وغيرها من العقبات المشوقة التي تزيد من قوة التنافس فوق الجليد.

وتم تخصيص جوائز عديدة للفائزين في البطولة، حيث سيحصل المتنافسون على جوائز مقدمة من نيو بالانس الراعي الرسمي للملابس في البطولة، كما سيحصل الفائز والفائزة بالمركز الأول على 125 ألف نقطة سكاي واردز من شركة طيران الإمارات، وغيرها الكثير من الجوائز المميزة التي يقدمها الرعاة الرئيسيون للمسابقة.

ويستقطب الحدث مشاركين من مختلف فئات المجتمع، كونه يقام في أجواء ثلجية، ويمنحهم الفرصة لاختبار قدراتهم البدنية، وتشكيل فرق والعمل الجماعي وتطوير مهاراتهم وقضاء وقت ممتع في الثلج، في مكان يعد نقطة جذب سياحية مهمة في دبي.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على دعم مختلف الفعاليات التي تنظم في إمارة دبي، انطلاقاً من استراتيجية المجلس الهادفة لتوسيع قاعدة الممارسين لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، وكذلك دعم وتنظيم الفعاليات الرياضية التي تساهم في جذب السياحة الرياضية، والتي من شأنها أن تبرز المعالم السياحية الفريدة في إمارة دبي، والتي تساهم في الترويج لدبي كوجهة مميزة لاستضافة الأحداث الرياضية ومنح المقيمين والزوار فرصة المشاركة في هذه الفعاليات المميزة.