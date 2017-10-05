كوستاريكا تفتتح مكتباً تجارياً تمثيلياً بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت كوستاريكا نيتها افتتاح مكتب تمثيل تجاري لها في إمارة دبي يشكل بوابة للاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، خلال زيارة بعثة غرفة دبي التجارية إلى كوستاريكا، على هامش البعثة التجارية الحالية للغرفة إلى كل من بنما وكوستاريكا وكولومبيا.

وأعلن مانويل غونزاليس سانز، وزير الخارجية الكوستاريكي خلال استقباله وفد الغرفة عن خطة بلاده لتأسيس مكتب تمثيل تجاري ستستضيفه غرفة دبي في الإمارة ليكون منطلقاً لعلاقات اقتصادية وتجارية أكثر قوة وتميزاً.

ورحب حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي بالإعلان الكوستاريكي عن افتتاح مكتب تمثيلي في دبي، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تسير وفق نمط تصاعدي وإيجابي، مضيفاً أن افتتاح المكتب يسهم في دعم التجارة والاستثمارات المشتركة، ويوفر معلومات وبيانات للتجار والمستثمرين عن السوق وإمكاناته، خصوصاً مع تميز الصادرات الكوستاريكية.

ولفت بوعميم إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع كوستاريكا وصلت إلى 23 مليون دولار خلال العام الماضي.

ورحب لويس غييرمو سوليس ريفيرا، رئيس جمهورية كوستاريكا بالوفد الزائر خلال استقباله لوفد غرفة دبي في القصر الرئاسي، معتبراً الزيارة مؤشراً واضحاً على العلاقات القوية المتجددة التي تجمع الطرفين.

ولفت إلى أن القطاعات التي توفر أفضل الفرص الاستثمارية لكلا الطرفين تشمل الصناعات الغذائية والسياحة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والصناعات الصيدلانية والخدمات الطبية، معتبراً أن دبي تتميز بخبراتها في المشاريع الكبيرة ويمكن تبادل هذه الخبرات مع قطاع الأعمال في كوستاريكا.

وبدوره، أكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، أهمية الزيارة في تعزيز الروابط الاقتصادية، معتبراً كوستاريكا شريكاً اقتصادياً متميزاً يمتلك إمكانات كبيرة في مجال الصناعات الغذائية والتجارة، لافتاً إلى أن خطوط الطيران المباشر تلعب دوراً جوهرياً في تعزيز التبادل التجاري والسياحي. وثمن الغرير دعم كوستاريكا لمعرض إكسبو 2020 في دبي، موجهاً الدعوة لمشاركة كبيرة من الشركات في كوستاريكا في هذا المحفل العالمي، معتبراً أن دبي توفر بوابة للشركات الكوستاريكية ومدخلاً لأكثر من 2 مليار مستهلك في أسواق المنطقة.

ووجه رئيس مجلس إدارة غرفة دبي دعوة للشركات الكوستاريكية للمشاركة في المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية الذي ستنظمه غرفة دبي في الربع الأول من عام 2018، معتبراً إياه منصة مثالية لتأسيس شراكات الأعمال الثنائية، معتبراً أن مشاركة وزير الخارجية الكوستاريكي في المنتدى بدورته الأولى لاقت صدىٍ إيجابياً لدى المشاركين.