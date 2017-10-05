«أبوظبي 35» يطرق «المجد» في مونديال الفورمولا2

أبوظبي (الاتحاد)

غادرت مساء أمس بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة للفورمولا2 إلى مدينة ريبادورو البرتغالية، للمشاركة في الجولة السادسة والختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والتي يتصدرها حالياً الفريق، عبر زورقه «أبوظبي 35» بقيادة راشد القمزي وبرصيد 32 نقطة، ويطمع القمزي إلى أن يصنع أمجاد الإمارات وبطولاته الخاصة في جولة الختام والمشهد الأخير للبطولة هذا الموسم، وأن يتوج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ الفريق، وفي تاريخ أي فريق عربي أيضاً يشارك في هذه المنافسة.

وغادرت البعثة مساء أمس برئاسة ناصر الظاهري والمتسابقين راشد القمزي ومحمد المحيربي، وتعد البطولة في موسمها الحالي من أكثر المواسم قوة، حيث شهدت إقبال ومشاركة أكثر من 30 متسابقاً طيلة الجولات الماضية، في حضور قوي وشرس لأقوى الأبطال في رياضات البحر.

وكان فريق أبوظبي قد استهل مشواره هذا الموسم في الجولة الأولى والتي أقيمت في مدينة كوناس الليتوانية بالفوز بلقب الجولة بزورق أبوظبي 35، ثم شهدت الجولة الثانية الإلغاء في اليوم الأخير في مدينة أنتويرب البلجيكية، وحل زورق أبوظبي 35 في المركز الثالث في الجولة الرابعة والتي أقيمت في تونسبرج في النرويج، وشهدت الجولة الخامسة والتي أقيمت في إيطاليا في مدينة كامبيوني الإلغاء أيضاً في الساعات الأخيرة بعد الجو العاصف والماطر.

ويأمل فريق أبوظبي أن ينهي هذه الجولة لمصلحته وأن يكون على المنصة، كي يتوج بلقب البطولة وللمرة الأولى في تاريخه، وأن يحقق الإنجاز الضخم، بأن يكون حامل لقب البطولة للموسم الحالي، ولديه أمل كبير في تحقيق ذلك، خاصة أن القمزي يدخل المنافسة بفارق جيد عن أقرب منافسه وهو السويدي بيري لوندن والذي يحل ثانياً برصيد 20 نقطة.

وراشد بحاجة إلى إحراز أحد المراكز الأربعة الأولى، ومن دون انتظار نتائج الآخرين، لكي يتوج بلقب البطولة ويحسم الترتيب العام، وهو ما يجعل الفريق يخوض الجولة من دون ضغوطات كبيرة.

من جهته، أكد ناصر الظاهري على الطموحات الكبيرة والعالية والتي يحملها الفريق حالياً في جولة الختام للفورمولا2، وشدد على أن البطولة قد وصلت إلى أكثر مراحلها حساسية وقوة في المنافسة والتحدي العالمي، وقال: يجب أن نركز جيداً في اليومين المقبلين، لا سيما وأنها الجولة الأخيرة، ويجب أن يتسلح راشد القمزي بالتركيز كي يحقق المطلوب منه مع نهاية الجولة، والفوز بلقب البطولة لهذا الموسم.

وأضاف الظاهري: نبدأ الإعداد الفني للزوارق اليوم ويبدأ التسجيل غداً مع الفحص الفني، المرحلة الأقوى والأهم ستكون بعد غدٍ مع منافسات أفضل زمن، ثم السباق الرئيسي يوم الأحد، عوامل كثيرة يجب أن نركز عليها خلال يومي ما قبل السباق، وهي التحضير الذهني والبدني الأفضل للمتسابق كي يحقق الفوز بإذن الله.