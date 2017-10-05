عبد الله حسن بطل «المحترفين» وحمد أول «الهواة»

دبي (الاتحاد)

فاز الرقيب أول عبد الله محمد حسن بالمركز الأول بفئة المحترفين في بطولة الكروس فت، كما حقق المركز الأول بفئة الهواة، الرقيب حمد حسن خميس، في البطولة التي نظمتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي في الصالة الرياضية بنادي ضباط شرطة دبي، والتي تأتي وفق توجيهات العميد خالد شهيل مدير الإدارة، وتحرص إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي على إقامتها سنوياً، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية والارتقاء بمعدل النشاط البدني بين عناصر شرطة دبي.

وشهدت البطولة مشاركة كبيرة من الإدارات العامة ومراكز وأقسام شرطة دبي، وسط منافسة ساخنة للفوز بالمراكز الأولى للبطولة، في ظل الجهود المثالية في التنظيم من جانب كل المقدم الخبير حمزة الميل رئيس قسم الأنشطة الرياضية بشرطة دبي، والملازم أول راشد سالم والملازم صالح غزوان.

وفاز الرقيب عبد الله محمد حسن من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالمركز الأول بفئة المحترفين، وحل ثانياً الملازم أول فاضل حسن أبو الحسن من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وفاز الوكيل أول حمد حسن خميس من الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بمنافسات فئة الهواة، وحل الرقيب أبوبكر إسماعيل من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ ثانياً.

وقال العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة للشؤون الرياضية بشرطة دبي المشرف العام على البطولة، إن رياضة الكروس فت تعتبر من الرياضات المهمة للفرد بشكل عام ولعناصر الشرطة، وخاصة أنها تتطلب ممارستها ضمن محطاتها المتعددة والمتنوعة من حيث القوة البدنية والتحمل مع السرعة والمتوافقة مع الدقة في تنفيذ جميع المحطات، التي تشملها هذه الرياضة بنجاح وبأقل زمن، وخاصة برفع الاثقال وتمرينات البطن والصدر والجري الارتدادي ومواصلة الجهد في تجاوز جميع التدريبات الخاصة فيها بنجاح.

وأضاف: هذه الرياضة ونظامها معروف لدى الجميع في العديد من الصالات الرياضية المحلية والخارجية، والتي تشهد إقبالاً كبيراً من شرائح المجتمع على ممارستها، والتي تعود عليهم بالعديد من الفوائد تنعكس بالإيجاب على الصحة العامة ونشر ثقافة الرياضة التي تمثل أسلوب حياة، وقدم في نهاية حديثة التهنئة للفائزين والشكر للمشاركين والقائمين على البطولة، وإلى القيادة العامة لشرطة دبي.