«كهرباء ومياه دبي» تكرم الفائزين بـ «جائزة الترشيد 2016-2017»

دبي (الاتحاد)
احتفى سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بالفائزين بالدورة الـ 11 من «جائزة الترشيد» التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، خلال حفل تكريم حضره معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومروان الصوالح، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، والدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعدد من كبار المسؤولين في دوائر حكومة دبي، وكبار المسؤولين في هيئة كهرباء ومياه دبي ووزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وأعضاء هيئات التدريس والإداريين والطلبة.
وتهدف جائزة الترشيد إلى تكريم المؤسسات التعليمية في إمارة دبي على جهودها المبذولة لخفض استهلاك الكهرباء والمياه، كما تُقَدّم تقديراً خاصاً للإنجازات الفردية ضمن هذا القطاع تشمل الطلاب والمدرسين والإداريين. وتعكس الجائزة استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المؤسسات والأفراد على تطبيق أفضل الممارسات في مجال ترشيد الاستهلاك وتعزيز كفاءة الطاقة.
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وأشاد الطاير بالجهود المشتركة مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، على مدى 11 عاماً، التي حققت نجاحاً لافتاً لـ«جائزة الترشيد».