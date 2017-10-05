«كهرباء ومياه دبي» تكرم الفائزين بـ «جائزة الترشيد 2016-2017»

دبي (الاتحاد)

احتفى سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بالفائزين بالدورة الـ 11 من «جائزة الترشيد» التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، خلال حفل تكريم حضره معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومروان الصوالح، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، والدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعدد من كبار المسؤولين في دوائر حكومة دبي، وكبار المسؤولين في هيئة كهرباء ومياه دبي ووزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وأعضاء هيئات التدريس والإداريين والطلبة.

وتهدف جائزة الترشيد إلى تكريم المؤسسات التعليمية في إمارة دبي على جهودها المبذولة لخفض استهلاك الكهرباء والمياه، كما تُقَدّم تقديراً خاصاً للإنجازات الفردية ضمن هذا القطاع تشمل الطلاب والمدرسين والإداريين. وتعكس الجائزة استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المؤسسات والأفراد على تطبيق أفضل الممارسات في مجال ترشيد الاستهلاك وتعزيز كفاءة الطاقة.

وقال الطاير «لقد حققت جائزة الترشيد خلال الدورة الماضية، نتائج مميزة في مجال ترشيد الاستهلاك، تجلت في توفير 23 جيجاوات ساعة من الكهرباء، وأكثر من 288 مليون جالون من المياه، ما أسهم في خفض أكثر من 17 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى وفورات مالية تقدر بنحو 25 مليون درهم. وخلال الـ11 سنة الماضية قدمت الهيئة 1421 محاضرة توعويّة استهدفت نحو 334 ألف طالب في 443 منشأة تعليمية في دبي، وبلغت الوفورات التي حققتها المنشآت التعليمية والطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية 157 جيجاوات ساعة من الكهرباء، ومليارا و400 مليون جالون من المياه، ما أسهم في تفادي انبعاث 90 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، وتعادل هذه الوفورات التراكمية في الكهرباء والمياه نحو 122 مليون درهم».

وأشاد الطاير بالجهود المشتركة مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، على مدى 11 عاماً، التي حققت نجاحاً لافتاً لـ«جائزة الترشيد».