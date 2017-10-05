مشاركة إماراتية واسعة في «سوق السفر العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

يشكل معرض سوق السفر العالمي في لندن الذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل، منصة بارزة للخبراء والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة بمنطقة الشرق الأوسط بهدف تعزيز حصة المنطقة من سوق السفر الذي تُقدر قيمته بمليارات الدولارات على صعيد العالم.

واستضاف هذا الحدث العالمي الرائد في قطاع السفر والسياحة أكثر من 51 ألف مشارك في العام الماضي، بما في ذلك 9900 من المشترين، وبلغت قيمة الصفقات التجارية نحو 3.77 مليار دولار. ويتوقع المنظمون أن تشهد دورة العام الحالي إقبالاً قوياً مع حضور كبير للعارضين من منطقة الشرق الأوسط.

وتشير أرقام منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إلى استمرار عدد السياح البريطانيين القادمين إلى الإمارات بالارتفاع على الرغم من تراجع قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار منذ إجراء الاستفتاء بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما ارتفع عدد الزوار الروس للدولة بنسبة كبيرة بعد إصدار قرار تسهيل دخولهم.

وفي والوقت ذاته، شهدت سلطنة عُمان نمواً مطرداً في عدد الزوار القادمين من أوروبا وخاصة من بريطانيا وألمانيا، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

وتشمل قائمة العارضين المشاركين في معرض سوق العالمي في لندن من هذه المنطقة: دائرة دبي للسياحة والتسويق التجاري، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من المملكة العربية السعودية، ودائرة التنمية السياحية بعجمان، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ووزارة السياحة في سلطنة عُمان، وهيئة تنشيط السياحة الأردنية، بالإضافة إلى العديد من الشركات مثل: سولار إمبير ترافيل، وآزار غاشت أسيمان، وغيرها الكثير. وقال سيمون بريس، مدير أول معرض سوق العالمي في لندن: «بلغت قيمة المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط 227.1 مليار دولار (9.1% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2016 وفقاً لبيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 5.2% في عام 2017، وبنسبة 4.8% سنوياً ليصل إلى 381.9 مليار دولار (9.7% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2027» وأضاف: «تشهد بعض دول المنطقة نمواً واضحاً مثل دولة الإمارات التي ستستضيف معرض إكسبو 2020، ومن المتوقع أن يصل عدد الغرف الفندقية في دبي إلى 160000 غرفة قبل افتتاح هذا المعرض العالمي، ولذلك فإنه ليس من المستغرب أن نرى عدداً كبيراً من العارضين القادمين من هذه المنطقة ضمن معرض سوق العالمي في لندن».

ويشهد المعرض تنظيم أكثر من 80 ندوة على مدى ثلاثة أيام تغطي جميع القطاعات الرئيسية بما في ذلك الطيران والفنادق وحفلات الزفاف وخطط شهر العسل وفن الطهو والسياحة الرياضية والسياحة المسؤولة ودور وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا السفر.