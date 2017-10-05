«الاتحاد للطيران» أفضل شركة في المملكة المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت الاتحاد للطيران، جائزة «أفضل شركة طيران» لعام 2017 في المملكة المتحدة للسنة الرابعة على التوالي من قبل «ترافل ترايد جازيت»، بحسب بيان أمس.

وتمكنت الشركة من التقدم على منافسيها والفوز بالمرتبة الأولى، في حفل أقيم في مسرح ليسيوم في لندن، بحضور 750 شخصية رائدة في قطاع السفر في بريطانيا.

وقال محمد عبد الله البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: «لا ريب أن الفوز بجائزة أفضل شركة طيران للعام للمرة الرابعة على التوالي شرف كبير للشركة.

وأضاف: يحدونا الفخر بهذا الإنجاز، خاصة أن الاختيار بُنيَ على آراء أهم وكلاء السفر في المملكة المتحدة». وتابع «تعكس الجائزة الالتزام المستمر والعمل الدؤوب الذي يقوم به كل فرد في الاتحاد للطيران لضمان بقائنا في المقدمة على الساحة العالمية عاما تلو الآخر، وهي عبارة عن اعتراف رائع بعلاقاتنا التجارية الوثيقة مع الشركاء في قطاع السفر».