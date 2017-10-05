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بمشاركة أبرز الجهات العاملة في القطاع

«سياحة أبوظبي» تنظم جولة ترويجية في روسيا
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تاريخ النشر: الخميس 05 أكتوبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، جولتها الترويجية بمدينتي موسكو وسان بطرسبرج الروسيتين، بمشاركة عدد من أبرز الجهات العاملة في قطاع السياحة بالإمارة، وذلك للمحافظة على زخم النمو المطرد في عدد الزوار الروس خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وارتفع عدد النزلاء الروس بالمنشآت الفندقية في أبوظبي بنسبة 49% في الفترة من يناير إلى يوليو 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأمضى النزلاء الروس 102,93 ألف ليلة فندقية، بنسبة نمو بلغت 51% عن الفترة ذاتها من العام 2016.

وقال سلطان الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة: «شهدت وجهتنا السياحية زيادة كبيرة في الزوار القادمين من روسيا وكومنولث الدول المستقلة منذ تطبيق قرار منح تأشيرة الدخول عند الوصول للزوار الروس في مطلع العام الجاري».

وازداد عدد النزلاء من روسيا وكومنولث الدول المستقلة مجتمعتيّن بنسبة 18%، في حين ارتفعت الليالي الفندقية بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي». ... المزيد
     
 

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