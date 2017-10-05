«مرافئ أبوظبي» تحتفل بـ3 ملايين ساعة عمل من دون إصابة

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شركة مرافئ أبوظبي، مدير ومشغل محطة حاويات ميناء خليفة، مؤخراً بـ3 ملايين ساعة عمل من دون إصابة. وقالت الشركة في بيان أمسك إن هذا الرقم القياسي يأتي في إطار استمرارية الالتزام بصحة وسلامة الموظفين وبيئة العمل.

وأضافت أن أعلى مستويات السلامة واليقظة متأصلة في روتين العمل اليومي في ميناء خليفة، وإن هذه الفائدة ليست منوطة على موظفي مرافئ أبوظبي فقط، بل حتى على عملائها الدوليين أيضاً، وذلك بالمحافظة على سلاسة شبكة سلسلة التوريد.

وقالت، إن الإدارة العليا في مرافئ أبوظبي تكرس نفسها في خلق بيئة عمل تهدف إلى حماية الموظفين الذين يعملون في محطة الحاويات في ميناء خليفة، لتوفير تدريبات على الحالات الطارئة، والبرامج التدريبية الاعتيادية للسلامة تضمن أن كل المهارات والمعرفة المتعلقة بالصحة والسلامة حديثة.

وقال مارتيجن فان دي ليندي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرافئ أبوظبي»: «نعطي دائماً الأولوية للسلامة والرفاهية في مكان العمل، وهذا واضح في ميناء خليفة. ويتم إبقاء كل موظف على علم تام بأحدث إجراءات الصحة والسلامة. إن التزامهم واهتمامهم بالتفاصيل هي التي حققت هذا النجاح الكبير، ونحن فخورون بشكل استثنائي بهذا الإنجاز، وكما هو الحال دائماً، سوف نسعى إلى التحسن مرة أخرى إلى الأمام».