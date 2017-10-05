«آيلة الدولية» أولى بطولات «جولف مينا» في الأردن

العقبة (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات النسخة الأولى لبطولة آيلة الدولية للجولف في مدينة العقبة الأردنية، وهي البطولة رقم 13 ضمن سلسلة الموسم السابع للجولف في دول مينا، المبادرة الإماراتية الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف والمعتمدة والمانحة لنقاط التصنيف.

وأعلنت اللجنة المنظمة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس عن تفضل سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الأردنية، برعاية هذا الحدث العالمي.

وأعلنت اللجنة عن مشاركة نخبة من ألمع نجوم رياضة الجولف المحترفين والهواة، يتقدمهم الأيرلندي الشمالي دارين كلارك، قائد الفريق الأوروبي في كأس رايدر الأوروبي وصاحب الإنجازات الدولية العديدة، وسط تنوع كبير في جنسيات اللاعبين المشاركين الذين يمثلون 22 دولة، وهي: أندورا، أستراليا، كندا، التشيك، إنجلترا، ألمانيا، الهند، العراق، إيطاليا، لبنان، إيرلندا الشمالية، سلطنة عمان، السعودية، اسكتلندا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، الولايات المتحدة الأميركية، الأردن، فيما يمثل الإمارات 3 لاعبين، وهم: أحمد المشرخ الذي يتنافس في فئة المحترفين، وخالد يوسف وأحمد سكيك في فئة الهواة.

وستقام منافسات البطولة على ملاعب واحة آيلة في العقبة، التي قام بتصميمها النجم جريج نورمان وتعد من أجمل ملاعب الجولف في المنطقة بإطلالتها على البحر الأحمر، بمساحة تصل إلى 800 ألف متر مربع، لتجسد مكانتها في تحقيق النقلة المطلوبة لرياضة الجولف في هذا الموقع من العالم.

وتشكل البطولة أهمية خاصة نظراً لمشاركة أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل على لائحة الترتيب العام للمحترفين الموسم الحالي، يتقدمهم الإنجليزي جايمي إيلسون متصدر الترتيب حالياً برصيد 23.453 نقطة، كما يوجد الإنجليزي زاين اسكتلند صاحب المتوج 10 مرات بوصفه أكبر عدد من الألقاب بين لاعبي الجولة، بما يجعل من هذه البطولة محورية لرسم معالم بطل الموسم الحالي حيث تتبقى بعدها بطولة صحارى في الكويت ثم البطولة الختامية في عجمان في الإمارات.

وشهدت «جولف مينا» الموسم الحالي توزع الألقاب بين 11 لاعباً، بما يعكس المستوى القوي للمشاركين، وسعيهم لحصد نقاط التصنيف الدولي ونيل بطاقات المشاركة في البطولات الدولية الكبرى، من أبرزها بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك أعرق جولات المنطقة في الجولة الأوروبية للجولف.

وتوجه محمد جمعة بوعميم، رئيس جولة الجولف في دول مينا، بالشكر إلى قيادة وشعب الأردن، والقائمين على تنظيم بطولة آيلة للجولف على وجه التحديد على حفاوة الاستقبال الدافئ، وقال: لمسنا مدى تصميم القائمين على هذه البطولة في الأردن لتقديمها بصورة مثالية عبر التواصل خلال الأشهر الماضية، ومتابعة أدق التفاصيل، وقد وصلتني رسائل عديد من اللاعبين المشاركين الذين عبروا عن سعادتهم بالأجواء التي وجدوها منذ حطت طائرتهم في العقبة، ويقضون حالياً أوقاتاً مليئة بالتشويق داخل الملاعب الحديثة التي تقدم تحدياً من نوع خاص لعشاق الجولف، أو خارج الملاعب بالاستمتاع بالخدمات المقدمة إلى جانب زيارة المعالم التراثية، وهو ما يجعل منهم سفراء لاحقاً لبلدانهم لنقل هذه التجربة لتشجيع السياحة في الدولة العربية، والأهم إبراز أندية الجولف الحديثة فيها التي تساهم في إعداد أبطال المستقبل.

وعبر المهندس سهل دودين، المدير التنفيذي لشركة واحة آيلة للتطوير، عن سعادته بالإقبال الواسع على المشاركة في البطولة، بما يساهم بتحقيق الحلم إلى حقيقة من بوابة «جولف مينا»، لتصبح هذه الملاعب بوابة لاستقبال أكبر الأحداث واللاعبين.