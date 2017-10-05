«آيلة الدولية» أولى بطولات «جولف مينا» في الأردن

العقبة (الاتحاد)
تنطلق اليوم منافسات النسخة الأولى لبطولة آيلة الدولية للجولف في مدينة العقبة الأردنية، وهي البطولة رقم 13 ضمن سلسلة الموسم السابع للجولف في دول مينا، المبادرة الإماراتية الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف والمعتمدة والمانحة لنقاط التصنيف.
وأعلنت اللجنة المنظمة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس عن تفضل سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الأردنية، برعاية هذا الحدث العالمي.
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وستقام منافسات البطولة على ملاعب واحة آيلة في العقبة، التي قام بتصميمها النجم جريج نورمان وتعد من أجمل ملاعب الجولف في المنطقة بإطلالتها على البحر الأحمر، بمساحة تصل إلى 800 ألف متر مربع، لتجسد مكانتها في تحقيق النقلة المطلوبة لرياضة الجولف في هذا الموقع من العالم.
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وشهدت «جولف مينا» الموسم الحالي توزع الألقاب بين 11 لاعباً، بما يعكس المستوى القوي للمشاركين، وسعيهم لحصد نقاط التصنيف الدولي ونيل بطاقات المشاركة في البطولات الدولية الكبرى، من أبرزها بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك أعرق جولات المنطقة في الجولة الأوروبية للجولف.
وتوجه محمد جمعة بوعميم، رئيس جولة الجولف في دول مينا، بالشكر إلى قيادة وشعب الأردن، والقائمين على تنظيم بطولة آيلة للجولف على وجه التحديد على حفاوة الاستقبال الدافئ، وقال: لمسنا مدى تصميم القائمين على هذه البطولة في الأردن لتقديمها بصورة مثالية عبر التواصل خلال الأشهر الماضية، ومتابعة أدق التفاصيل، وقد وصلتني رسائل عديد من اللاعبين المشاركين الذين عبروا عن سعادتهم بالأجواء التي وجدوها منذ حطت طائرتهم في العقبة، ويقضون حالياً أوقاتاً مليئة بالتشويق داخل الملاعب الحديثة التي تقدم تحدياً من نوع خاص لعشاق الجولف، أو خارج الملاعب بالاستمتاع بالخدمات المقدمة إلى جانب زيارة المعالم التراثية، وهو ما يجعل منهم سفراء لاحقاً لبلدانهم لنقل هذه التجربة لتشجيع السياحة في الدولة العربية، والأهم إبراز أندية الجولف الحديثة فيها التي تساهم في إعداد أبطال المستقبل.
وعبر المهندس سهل دودين، المدير التنفيذي لشركة واحة آيلة للتطوير، عن سعادته بالإقبال الواسع على المشاركة في البطولة، بما يساهم بتحقيق الحلم إلى حقيقة من بوابة «جولف مينا»، لتصبح هذه الملاعب بوابة لاستقبال أكبر الأحداث واللاعبين.