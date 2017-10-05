القاسمي جاهز لتحدي «رالي كتالونيا»

سالو (إسبانيا) (الاتحاد)

اختبر البطل الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي، آخر التطورات التي أجرتها سيتروين للسباقات على سيارة الـ سي 3 دبليو.آر.سي، لناحية الإعدادات الخاصة بالطرقات الترابية، استعداداً لرالي إسبانيا، الجولة 11 من بطولة العالم للراليات، وقد أثنى القاسمي على التحديثات الجديدة ويتطلع قدماً لانطلاق الرالي الكتالوني غداً.

الجدير بالذكر أن مشاركة الشيخ خالد القاسمي ستكون العاشرة في رالي إسبانيا، الذي يمتاز بكونه الرالي الوحيد في روزنامة البطولة الذي تنقسم مراحله بين ترابية وأسفلتية، وهو ما يشكل تحدياً للفرق في تحويل إعدادات وأجهزة السيارات من معايير ضبط خاصة بالطرقات الترابية/‏الحصوية إلى خاصة بالطرقات الأسفلتية، كما يجب على السائق التأقلم بسرعة مع هذا التغيير في معايير الضبط وأسلوب القيادة.

وعلى الرغم من أن رالي إسبانيا يتألف من مراحل إسفلتية في معظمه، فإن الشيخ خالد اختار الطرقات الترابية لإجراء تجاربه قبل انطلاق رالي إسبانيا.

وقال القاسمي: صحيح أن رالي إسبانيا يتألف في معظمه من مراحل إسفلتية، ولكنني أردت أن أختبر آخر التحديثات على السيارة، وأضاف: شعرت بالتطور الذي طرأ على السيتروين سي 3 دبليو.آر.سي، وخصوصاً لناحية الثبات والمناورة، ويمكنني القول إن تأدية السيارة قد تحسنت بنسبة 60 %، وهو أمر ممتاز، وأنا سعيد بالنتائج التي وصلنا إليها مع عمليات التطوير. لا يزال هناك المزيد لكي ننجزه ولكنني سعيد بنتائج التجارب، لقد قامت سيتروين للسباقات بعمل ممتاز طوال الفترة الماضية، وأعتقد بأننا نسير قدماً في الاتجاه الصحيح.

يبدأ الرالي بـ 6 مراحل ترابية/‏حصوية في مجملها يبلغ طولها 116 كلم، على أن تتحول المنافسات بعد غد داخل طرقات معبدة بطول 122 كلم تقريباً تنقسم على 7 مراحل. ويختتم الرالي الأحد بـ 6 مراحل معبدة منها مرحلة النقاط الإضافية. وبهذا يكون الطول الإجمالي لرالي إسبانيا 312 كلم، مقسمة على 19 مرحلة خاصة بالسرعة.