«اقتصادية أبوظبي» تطلق رخصة «رواد الصناعة»

بسام عبد السميع (أبوظبي)
بدأ مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إصدار رخصة «رواد الصناعة» للمواطنين والمقيمين، التي تصدر من خلال نافذة مركز أبوظبي للأعمال خلال 15 دقيقة فقط، ومدة صلاحيتها عامين، دون الحاجة إلى اشتراط توفير أرض صناعية أو عقد تأسيس أو عقد إيجار للمؤسسات الفردية، حسب ما أعلنته الدائرة أمس، في مؤتمر صحفي عقدته بمقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي بمقر الدائرة.
وشارك في المؤتمر، المهندس أحمد هلال البلوشي، مدير عام مكتب تنمية الصناعة بالإنابة، وعلي الهمامي مدير إدارة تنظيم الصناعة بالإنابة بالمكتب، وعلي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية بمركز أبوظبي للأعمال.
وأكد البلوشي، أن مبادرة رخصة «رواد الصناعة»، تأتي في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة بهدف خلق تنوع مستدام لاقتصاد أبوظبي يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، ويشجّع على المشروعات الاستثمارية الخاصة وزيادة إقبال المستثمرين ورجال الأعمال، وخاصة من فئة المواطنين، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات، بما يمكنهم من تحويل أفكارهم وابتكاراتهم واختراعاتهم إلى مشروع تجاري ناجح.
وأشار إلى أن رخصة «رواد الصناعة» التي يتم إصدارها من خلال نظام التراخيص الاقتصادية لمركز أبوظبي للأعمال تهدف إلى تمكين المستثمرين من تأسيس نشاطهم الاستثماري وإعطائهم الوقت الكافي لتوفير كافة متطلبات المشروع من أرض صناعية وفتح حساب مالي للمؤسسة واستقدام 2 من الموظفين على الرخصة وجلب الآلات والمعدات اللازمة للمشروع، وفق المقاييس والمعايير المطلوبة، وغيرها من المتطلبات الأخرى لمشروعه.
وأوضح أن مبادرة دائرة التنمية الاقتصادية في ترخيص «رواد الصناعة» تعزز من القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في توسيع وتطوير مجالات الصناعة في كافة مناطق إمارة أبوظبي الثلاث أبوظبي والعين والظفرة، مؤكداً أن المبادرة تسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية إلى إمارة أبوظبي. وأفاد البلوشي، أن أهم مميزات الحصول على رخصة «رواد الصناعة» تمكين رواد الأعمال (الصناعيين) في الإمارة من تأسيس مشاريعهم أو شركاتهم الصناعية بكل يسر وسهولة، حيث يتم خلال مدة صلاحيتها التي تصل إلى عامين البحث عن أرض صناعية للمشروع بدعم من مكتب تنمية الصناعة واستكمال الدراسات اللازمة للمشروع والحصول على تأشيرات عمل للعمالة المستهدفة إلى جانب فتح حساب في البنوك ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بالموافقات على متطلبات المشروع. ... المزيد