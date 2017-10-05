«سوبر اليد الإماراتي البحريني» بصافرة سعودية

رضا سليم (دبي)

تغادر غداً بعثة فريق الشارقة لكرة اليد متوجهة إلى البحرين لمواجهة النجمة في النسخة الأولى، من كأس السوبر الإماراتي البحريني، الذي يقام بعد غدٍ، بصالة خليفة بمدينة عيسى الرياضية بالمنامة، ويرأس البعثة أحمد البح رئيس شركة الشارقة للألعاب الجماعية، ومعه محمد الحصان نائب رئيس الشركة، وعلي أميري مدير الألعاب الجماعية، وناجي ربيعة المشرف على كرة اليد، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري ومجموعة اللاعبين يتقدمهم التونسي سليم الهدوي محترف الفريق، وعيسى البناي المعار من نادي شباب الأهلي دبي، للمشاركة معه في السوبر والحراس الثلاثة محمد عبدالله وخالد سعيد وعلي حسين، بجانب محمد التميمي، وفراس محمد وأحمد هلال وضاحي محمد وإبراهيم القرص وبلال مال الله وأحمد بدر وشاهين حسن ومبارك عبدالله ورائد سعيد وخليفة سلطان، ويغيب عن الفريق طارق شاهين للإصابة.

وانتظم عيسى البناي في تدريبات الشارقة أمس، بعدما وافق شباب الأهلي دبي على إعارته، بدلاً من زميله عبدالله أحمد الذي تعرض للإصابة، وبات من الصعب اللحاق بالمباراة، في الوقت الذي حضر تدريبات الفريق خميس بن سالم السويدي رئيس مجلس إدارة النادي الأسبق، ومحمد الحصان ومحمد الحمادي مدير المنتخبات الوطنية لدعم الفريق ومساندته في البطولة.

وحرص وليد عبدالكافي مدرب الفريق على التركيز على النواحي الفنية ومعالجة الأخطاء التي ظهرت في المباريات الماضية والتركيز على سد الثغرات خاصة الدفاعية، واللعب على الهجمات المرتدة السريعة.

من جانبه، أكد محمد بن هندي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، أن إقامة السوبر الإماراتي البحريني بين ناديي الشارقة والنجمة يعد فرصة جيدة للتلاقي بين الأشقاء، والتأكيد على أواصر الترابط بين دول مجلس التعاون وتعزيز العلاقات المصيرية فيما بينها، موجهاً الشكر للقائمين على كرة اليد في كلا البلدين على هذه المبادرة التي تؤكد عمق العلاقة المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمعهما من روابط استراتيجية على كل الصعد والمجالات. وأضاف: نحن سعداء بانطلاقة يد «الملك» هذا الموسم بعد حصد لقب كأس السوبر الإماراتي 2017 وتصدر دوري أقوياء اليد بالفوز في أول جولتين أمام النصر والعين، وهذه البداية الجيدة تحققت بعد فترة إعداد قوية خاضها الفريق، ونأمل في تقديم موسم قوي والمنافسة على كل الألقاب.