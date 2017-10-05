الموافقة على تأسيس الشركة العربية للتطوير العقاري

الفجيرة (الاتحاد)

استضافت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، الاجتماع الدوري السابع والاربعين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك على هامش المؤتمر العربي الثالث للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي.

ورحب المشاركون في الاجتماع بانضمام الاتحادات الجديدة، للعمل في نطاق المجلس بناء على قرار المجلس رقم 1736 والقرار رقم 1737/‏ 104 بتاريخ 25/‏5/‏2017.

واستعرض الاجتماع الدراسات وأوراق العمل المقدمة من الاتحادات العاملة في نطاق المجلس، والتي تناولت عدة موضوعات منها الصعوبات التي تواجه الصناعات النسيجية العربية.

وتمت الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة العربية للاستثمار والتطوير العقاري، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة على مشروع النظام الأساسي للشركة، وبما يتفق مع أسس ومعايير تأسيس الشركات في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.