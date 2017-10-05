«غرفة الشارقة» تطلع أعضاءها على «نظام تتبع المطابقة»



تاريخ النشر: الخميس 05 أكتوبر 2017 الشارقة (الاتحاد) نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ورشة عمل لتعريف أعضائها المنتسبين بالنظام الخليجي لتتبع شهادات المطابقة الذي المعتمد من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرضت الورشة التي عقدت تحت عنوان «حفاظاً على سلامة وحقوق المستهلك» من خلال الرقابة على المنتجات المصنعة في الدولة والمتداولة في الأسواق المحلية، أهمية هذا النظام في تعزيز سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق الخليجية؛ بهدف حماية المستهلكين، وتوفير الآليات المناسبة للجهات المختصة، لتتمكن من التحقق من مطابقة المنتجات الحاملة لشارة المطابقة الخليجية.