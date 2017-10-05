ورشة لشرح لوائح دورة «الشيخة هند للألعاب الرياضية»

دبي (الاتحاد)

تنظم لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي صباح اليوم بمقر المجلس في منطقة حي دبي للتصميم، ورشة عمل إلى منسقات الدوائر والمؤسسات الحكومية لشرح النظم واللوائح للنسخة الخامسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» التي تنظمها اللجنة بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وسيتم خلال ورشة العمل شرح اللوائح التنظيمية والفنية لكل بطولة من البطولات المدرجة في الدورة، كما سيتم عرض شروط ومتطلبات التسجيل بالدورة بشكل مفصل، وستتاح الفرصة أمام المشاركات في الورشة لطرح الاستفسارات والأسئلة على أعضاء اللجنة المنظمة وممثلو اتحادات الألعاب الرياضية المدرجة في الدورة، ومناقشة كل الأمور المتعلقة بالتسجيل وكيفية المشاركة واللعب، وفهم القوانين واللوائح الخاصة بكل رياضة.

وكانت اللجنة المنظمة للدورة عقدت اجتماعاً تنسيقياً الأسبوع الماضي في مقر المجلس، برئاسة موزة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة رياضة المرأة ورئيس اللجنة المنظمة للدورة بحضور أعضاء اللجان التنفيذية ولجان الدعم، وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر الاستعدادات لتنظيم النسخة الخامسة من الدورة واستعراض ما تم إنجازه من المهام المكلف بها كل عضو، كما تم استعراض خطط العمل، ومناقشة التحديات التي تواجه كل فريق وكيفية التغلب عليها، ليكون التنظيم على قدر من النجاح يليق بما وصلت إليه النسخ الماضية، كما تم مناقشة أهم الجوانب الفنية التي سيتم التركيز عليها وما سيتم استحداثه في هذه النسخة من الدورة.

وقالت فوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي عضو لجنة رياضة المرأة ومدير الدورة: ندعو جميع منتسبات الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الخاصة لحضور ورشة العمل اليوم، لما فيها من استفادة كبيرة، حيث سيتم الإعلان عن مفاجآت سارة ستكون في النسخة الخامسة من الدورة، كما سيتواجد ممثلين من الاتحادات الرياضية لشرح كل ما يتعلق بالقوانين واللوائح الخاصة بالرياضات المدرجة في الدورة، وسنحرص على الإجابة عن أي استفسار تطرحه المشاركات في الورشة».