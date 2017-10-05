152 مليار درهم ناتج الشارقة الإجمالي بنمو 4٪

الشارقة (الاتحاد)

ارتفع الناتج الإجمالي لإمارة الشارقة 152 مليار درهم في 2016 بنمو 4%، فيما ارتفع الناتج الصناعي ليمثل نحو 17% من الناتج العام في الإمارة، بحسب سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، الذي بين أن الرخص الصناعية ارتفعت بنسبة 2,3%، ونما قطاع الصناعات التحويلية في الشارقة بمعدل 6%، والتشييد والبناء 5% وتجارة الجملة والتجزئة 3%، والمطاعم والفنادق 5%، وقطاع العقارات وخدمات الأعمال 4%، وأكد على أن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثا سنويا هاما يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار ويرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة. وأفرد التقرير مساحة كافية لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة والمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص وأشار إلى الخطوات الواعدة التي اتخذتها الدائرة في العام 2016.

وحقق قطاع الأعمال في إمارة الشارقة تطورا في اختزال وقت إنجاز الرخصة للمستثمرين في أقل من يوم عمل واحد، وأورد التقرير انطلاقة جديدة لتطوير التجارة وتنمية الاستثمار الصناعي في إمارة الشارقة، وفيما يختص بالترويج للإمارة شاركت الدائرة في عدد من الفعاليات المحلية والدولية في العام 2016 بهدف إبراز إمكانات إمارة الشارقة والترويج للفرص الاستثمارية بها.

وسهلت الدائرة عملية الوصول للتقرير السنوي وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للدائرة من أجل أن تعم الفائدة على المستثمرين والمستهلكين وغيرهم ممن يود الاطلاع عليه.