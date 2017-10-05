النسخة 7 لـ «قفز الحواجز» تنطلق اليوم

الشارقة (وام)

يشهد نادي الشارقة للفروسية والسباق اليوم، انطلاق النسخة السابعة من دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، تحت إشراف اتحاد الفروسية بالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية، معلناً عن بدء برنامج فعاليات موسم قفز الحواجز 2017/‏‏ 2018.

ويتضمن الموسم الجديد 31 منافسة تشمل الدوري والبطولات الدولية وتستضيفها 7 من أندية ومراكز الفروسية بالإمارات هي: نادي الشارقة للفروسية، ومركز الإمارات للفروسية بدبي، ومنتجع نادي الحبتور للبولو، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف، ونادي أبوظبي للفروسية، ونادي تراث الإمارات، ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي.

ويحفل الموسم بـ 10 بطولات دولية أبرزها بطولة كأس رئيس الدولة من الفئة الرفيعة والمؤهلة لكأس الأمم، وبطولة كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز التي تمت ترقيتها في الموسم الجديد إلى فئة الخمس نجوم، في حين تقدم إسطبلات الشراع بطولتها الدولية من فئة الأربع نجوم للعام الثاني على التوالي، وتسبقها من نفس الفئة بطولة أبوظبي الدولية ضمن بطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم للقفز 2018، إضافة إلى ثلاث جولات أخرى تستضيفها أندية ومراكز الفروسية بالإمارات ضمن البطولات الدولية من فئة الثلاث نجوم، وتنظمها كل من دبي والعين والشارقة.

ويختتم موسم القفز في الأسبوع الأخير من شهر أبريل المقبل، بنهائي النسخة السابعة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز.