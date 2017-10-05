«ماكلان» يرصد «الهاتريك» في مالمو

عصام السيد (مالمو)

تتوجه الأنظار عصر اليوم إلى مضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية، حيث ينطلق سباق الوثبة ستايونز للفئة الثالثة المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن 3 سنوات فما فوق، الذي يقام ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويشارك في السباق البالغ إجمالي جائزته المالية 14.458 يورو ويقام على المضمار الرملي لمسافة 1200 متر (12) خيلًا، وهو رقم قياسي من الخيول التي تشارك في مضمار جاكرسرو، ويعد سباق كأس الوثبة ستاليونز للفئة الثالثة من أعلى السباقات تصنيفاً للخيول العربية الأصيلة والأغلى في الجوائز المالية في السويد.

ويأتي تنظيم سباقات كأس مزرعة الوثبة ستاليونز بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وأبرز الخيول التي تنافس على اللقب هو الجواد «ماكلان» الحائز على لقب سباق الوثبة ستاليونز مرتين متتاليتين، ويسعى لتحقيق الهاتريك، بقيادة الفارسة آنا بيلروث.