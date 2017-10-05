مؤتمر الفجيرة للاستثمار العقاري يشدد على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

السيد حسن (الفجيرة)

اختتمت أعمال المؤتمر العربي الثالث للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي، الذي عقد بحضور السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ممثل جامعة الدول العربية، وخليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وأحمد آل سودين رئيس الاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري، وشهده نحو 400 مشارك من أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء الوفود بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وتوصل المؤتمرون إلى العديد من التوصيات التي تلاها خليفة خميس مطر الكعبي أمام المؤتمر، حيث أجمع المشاركون في المؤتمر على أهمية دور الصناعة في اقتصادات معظم الدول العربية، باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية تساهم في زيادة القيمة المضافة للمواد والموارد الطبيعية وتدعم الصادرات والاكتفاء الذاتي من الغذاء والكساء، فضلاً عن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.

وأوصى المجتمعون بأن تعمل الدول العربية على تقديم الدعم اللازم للقطاع الصناعي والارتقاء بمستوى إنتاجيته وتعزيز تنافسيته وخلق علاقة تكاملية بينه وبين الموارد المتاحة وخاصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية والثروة المعدنية، وتشجيع القطاع الخاص وتفعيل دوره في التنمية الصناعية.

كما أوصوا بتشكيل لجنة من بعض الخبراء العرب المتخصصين في مجال الصناعة تكون قادرة على طرح مشاريع صناعية جديده على مستوى العالم العربي حسب حاجة كل بلد وإعداد دراسات الجدوى المتعلقة بها مع مراعاة الاستفادة من الميزات النسبية المتوافرة والتواصل مع المستثمرين الصناعيين وتقديم الدعم والتسهيلات الغنية واللوجستية اللازمة لإنشاء هذه المشاريع.