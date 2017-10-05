بدء التحقيقات الخاصة بحادث مدرج أميان

باريس (د ب أ)

أكد ديديه كويلوت، رئيس رابطة الدوري الفرنسي، أن التحقيقات المقرر إجراؤها حول انهيار أحد حواجز المدرجات خلال إحدى مباريات البطولة ستستغرق الوقت اللازم حتى إتمامها بالشكل الصحيح.

وقال كويلوت في تصريحات لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: «لجنة الانضباط ستفتح تحقيقا اليوم، وسيستغرق الوقت اللازم، أسبوعين أو ثلاثة إذا كان هذا ضرورياً من أجل استجواب الأطراف المعنية ومسؤولي الناديين».

وعلى ضوء هذه التحقيقات بالإضافة إلى تحقيقات الجهات القضائية في فرنسا سيتقرر ما إذا كان ضرورياً إغلاق المدرج المذكور الذي يتبع ملعب نادي أميان.

وألغيت مباراة ليل أمام أميان السبت الماضي بعد أن تسبب اندفاع بعض جماهير الفريق الزائر ليل في وقوع حاجز أحد المدرجات، وسقوط العشرات من أنصار ليل إلى داخل الملعب، مما أسفر عن جرح 29 شخصاً.

ويتعين على لجنة الانضباط بالاتحاد الفرنسي، أيضاً أن تقوم باتخاذ قرار بشأن المباراة، فقد أشارت صحيفة «ليكيب» إلى أن الرابطة قد تعلن خسارة أحد الفريقين إذا تبينت على سبيل المثال أن نادي أميان لم يلتزم بواجباته في هذا الشأن، ولكنها في الوقت نفسه تتوقع إعادة المباراة، التي كان ليل متقدماً فيها بهدف نظيف.

وكشف كويلوت أنه إذا لم تنته التحقيقات قبل المباراة القادمة لأميان على ملعبه في 21 أكتوبر الجاري أمام بوردو، فإن اللقاء قد يلعب على ملعب المنافس أو في ملعب محايد.