هوينيس: إعلان اسم مدرب البايرن خلال أيام

ميونيخ (د ب أ)

قال أولي هوينيس رئيس نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني: إن النادي سيعلن عن المدير الفني الجديد للفريق خلال أيام، مشيراً إلى أن جوسيب جوارديولا المدرب السابق لبايرن علم بالمدرب الجديد وأيد الاختيار. وقال هوينيس في تصريحات لصحيفة «ميونيخ أبندتسايتونج»: «لقاء جوارديولا كان ودياً خالصاً، لكننا بالطبع تحدثنا في العمل.. كشفت له أيضاً عن المدرب الذي سنقدمه للإعلام خلال أيام، وقد أيد الاختيار». وذكرت صحيفة «سودويتشه تسايتونج» أنه من المتوقع الإعلان عن المدير الفني الجديد لبايرن بحلول الاثنين المقبل على أقصى تقدير.

والتقى هوينيس المدرب الإسباني جوارديولا في مطعم بميونخ، لكنه أكد عدم وجود أي احتمالات لتفجير مفاجأة بعودة جوارديولا لتدريب بايرن في الوقت الحالي.

وقال هوينيس: «إنه (جوارديولا) موجود في ميونيخ منذ ثلاثة أيام، وكان حاضراً احتفالات مهرجان أكتوبرفست. لقد وعد بحضور أكتوبرفست في كل عام. اجتمعنا في غداء في إطار تعزيز علاقة الصداقة التي تربطنا، لم يكن الأمر أكثر من ذلك». وكان بايرن ميونيخ أعلن يوم الخميس الماضي إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي من منصب المدير الفني للفريق عقب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر/‏ 3 في دوري أبطال أوروبا.

وتولى ويلي سانيول تدريب الفريق بشكل مؤقت وقاده في المباراة التي انتهت بالتعادل مع هيرتا برلين 2/‏ 2 ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).

ويعد توماس توشيل، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند، وكذلك جوليان ناجلزمان مدرب هوفنهايم، من المرشحين لتدريب بايرن.