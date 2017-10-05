11 ألف زائر لمعرض الساعات والمجوهرات في يومه الأول

الشارقة (ماجد الحاج)

استقطب معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات التي تقام فعالياته بمركز اكسبو الشارقة أكثر من 11 ألفا و300 زائر في يومه الزول بزيادة 16% عن اليوم الأول من الدورة السابقة.

وعزز المعرض عدد الجوائز القيمة المخصصة لزوار هذه الدورة عند تسوقهم بقيمة تزيد على 500 درهم والذي يخولهم الدخول في السحوبات اليومية على سيارة مرسيدس بينز وسبائك ذهبية بوزن 2 كلغ وخواتم من الألماس وغيرها العديد من الهدايا الفاخرة من الساعات والمجوهرات.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إن عدد العارضين في الدورة الحالية الذي تخطى 500 شركة والزيادة الملحوظة في مستوى مشاركة الأجنحة الدولية إلى جانب نمو أعداد الزوار في اليوم الأول للمعرض بنسبة 16% مقارنة مع اليوم الأول من الدورة السابقة، هي نتائج إيجابية تؤكد تميز هذا الحدث وريادته وأهميته ومكانته المرموقة بين أوساط العاملين في هذه الصناعة على المستوى الإقليمي والدولي وبالنسبة لأشهر العلامات التجارية التي تحرص على المشاركة في دورتي الحدث اللتين ينظمهما أكسبو الشارقة كل عام.

وأضاف المدفع أن اكسبو الشارقة أصبح منصة رئيسة لتجارة الذهب والمجوهرات والساعات في منطقة الشرق الأوسط ومقصدا للشركات العالمية ولأهم العلامات التجارية الشهيرة والتجار والمصممين والحرفيين والمستهلكين لتعزيز حضورهم في أسواق المنطقة خاصة وأن أكسبو الشارقة هو مركز المعارض الوحيد في العالم الذي ينظم هذا النوع من الأحداث مرتين سنويا مشيرا إلى أن سوق المجوهرات والساعات يمر بمرحلة انتعاش وهو ما يزيدنا حرصا على مواكبة تطور السوق.