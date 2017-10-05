11 ألف زائر لمعرض الساعات والمجوهرات في يومه الأول

الشارقة (ماجد الحاج)
استقطب معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات التي تقام فعالياته بمركز اكسبو الشارقة أكثر من 11 ألفا و300 زائر في يومه الزول بزيادة 16% عن اليوم الأول من الدورة السابقة.
وعزز المعرض عدد الجوائز القيمة المخصصة لزوار هذه الدورة عند تسوقهم بقيمة تزيد على 500 درهم والذي يخولهم الدخول في السحوبات اليومية على سيارة مرسيدس بينز وسبائك ذهبية بوزن 2 كلغ وخواتم من الألماس وغيرها العديد من الهدايا الفاخرة من الساعات والمجوهرات.
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وأضاف المدفع أن اكسبو الشارقة أصبح منصة رئيسة لتجارة الذهب والمجوهرات والساعات في منطقة الشرق الأوسط ومقصدا للشركات العالمية ولأهم العلامات التجارية الشهيرة والتجار والمصممين والحرفيين والمستهلكين لتعزيز حضورهم في أسواق المنطقة خاصة وأن أكسبو الشارقة هو مركز المعارض الوحيد في العالم الذي ينظم هذا النوع من الأحداث مرتين سنويا مشيرا إلى أن سوق المجوهرات والساعات يمر بمرحلة انتعاش وهو ما يزيدنا حرصا على مواكبة تطور السوق.