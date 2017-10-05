سوريا تتطلع لمعانقة «الحلم» أمام أستراليا

سيدني (د ب أ)

رغم الحرب الدائرة في بلاده والتصنيف المتواضع للفريق على الساحة العالمية، ضرب المنتخب السوري بكل التوقعات عرض الحائط وبلغ الملحق الآسيوي الفاصل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، ليصبح على بعد خطوات وإن كانت صعبة من تحقيق حلم التأهل للمونديال.

ويحتاج المنتخب السوري «نسور قاسيون» إلى اجتياز عقبة المنتخب الأسترالي في هذا الملحق للتقدم خطوة جديدة على طريق التأهل للمونديال الروسي، لتكون المشاركة الأولى للفريق في بطولات كأس العالم.

ومر نحو شهر كامل على الهدف الذي سجله المهاجم الخطير عمر السومة في مرمى المنتخب الإيراني، ليقود فريقه إلى الملحق الآسيوي الفاصل في مواجهة نظيره الأسترالي.

وسجل السومة (28 عاماً) الهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة التي أقيمت على استاد «آزادي» في العاصمة الإيرانية طهران ليقود منتخب بلاده إلى تعادل ثمين 2/‏‏‏ 2، ويسكت الجماهير الإيرانية بينما انخرط لاعبو سوريا في الاحتفال.

وفي الوقت نفسه، احتفلت الجماهير باللاعبين في شوارع العاصمة دمشق بنجوم منتخب «نسور قاسيون» الذي يطلق عليه هذا اللقب نسبة إلى جبل «قاسيون» المطل على دمشق.

وبهذا التعادل الثمين، أنهى المنتخب السوري مسيرته في التصفيات بالمركز الثالث في مجموعته بفارق الأهداف أمام أوزبكستان، ليحجز مقعده في الملحق الفاصل الذي يتأهل الفائز منه لمواجهة الفريق صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) في نوفمبر المقبل على بطاقة التأهل للمونديال. ويلتقي الفريقان اليوم في ماليزيا نظراً لأحداث الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، ولكن غياب المساندة الجماهيرية الكبيرة في المدرجات يبدو أنه لا يؤثر على مسيرة المنتخب السوري، الذي قد يصبح حديث الجميع في المونديال الروسي حال تأهل الفريق بالفعل إلى النهائيات. وقال أيمن الحكيم المدير الفني للمنتخب السوري: «هدفنا هو الفوز... سنفاجئ أستراليا بحماس وإصرار لاعبينا». وأوضح الحكيم، الذي يدرب الفريق منذ 2015، أن خطط فريقه تركز على «الهجوم المفاجئ» أمام دفاع أستراليا. وقال الحكيم إنه سيسعى لتحقيق نتيجة تمنح فريقه وضعاً قوياً قبل مباراة الإياب المقررة على ملعب المنتخب الأسترالي في سيدني الثلاثاء المقبل. وقال أحمد الصالح مدافع وقائد المنتخب السوري، الذي يلعب لفريق هينان جياني الصيني، إن المنتخب السوري «مسؤول عن تحقيق حلم 23 مليون سوري». وأوضح: «الفريق لا يمكن أن يتأثر بغياب لاعب أو اثنين أو حتى خمسة لاعبين، أثق بشدة في زملائي بالفريق» في إشارة إلى إمكانية غيابه عن التشكيلة الأساسية للفريق اليوم بسبب الإصابة. ويخوض المنتخب الأسترالي هذه المباراة كمرشح قوي لتحقيق الفوز رغم انزعاج الفريق من سلوك هذا الطريق الطويل في التصفيات، بعد فشله في التأهل المباشر للنهائيات واحتلاله المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات علماً بأنه الفريق الأعلى تهديفاً في هذه التصفيات على مستوى جميع القارات حتى الآن حيث أحرز 45 هدفاً في 18 مباراة.