«الطيران» يساهم بـ 15% من الناتج الإجمالي للإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، بفعالية يوم الإمارات للطيران المدني.

ويُخصص هذا اليوم للاحتفال بالتقدم والإنجازات التي حققها قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة لغاية اليوم، والاحتفاء بتاريخ هذا القطاع، فضلاً عن استشراف مستقبل صناعة الطيران.

كما يهدف هذا اليوم أيضًا إلى تسليط الضوء على الإنجازات والجهود المشتركة للعديد من الجهات المعنية التي ساهمت في النجاح الكبير الذي حققته صناعة الطيران المدني اليوم.

يُشار إلى أن قطاع الطيران الإماراتي حقق ازدهارًا هائلاً منذ الرحلة التجارية الأولى التي هبطت في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر 1932 قادمة من باكستان، ويستخدم هذا القطاع حاليًا حوالي 500 ألف فرد (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر)، كما يساهم بحوالي 169 مليار درهم (46 مليار دولار أميركي)، أي بما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.