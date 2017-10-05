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الدولة تحتفل باليوم الوطني للطيران

«الطيران» يساهم بـ 15% من الناتج الإجمالي للإمارات
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تاريخ النشر: الخميس 05 أكتوبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، بفعالية يوم الإمارات للطيران المدني.

ويُخصص هذا اليوم للاحتفال بالتقدم والإنجازات التي حققها قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة لغاية اليوم، والاحتفاء بتاريخ هذا القطاع، فضلاً عن استشراف مستقبل صناعة الطيران.

كما يهدف هذا اليوم أيضًا إلى تسليط الضوء على الإنجازات والجهود المشتركة للعديد من الجهات المعنية التي ساهمت في النجاح الكبير الذي حققته صناعة الطيران المدني اليوم.

يُشار إلى أن قطاع الطيران الإماراتي حقق ازدهارًا هائلاً منذ الرحلة التجارية الأولى التي هبطت في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر 1932 قادمة من باكستان، ويستخدم هذا القطاع حاليًا حوالي 500 ألف فرد (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر)، كما يساهم بحوالي 169 مليار درهم (46 مليار دولار أميركي)، أي بما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، أن قطاع الطيران في دولة الإمارات حقق إنجازات كبرى في فترة زمنية قصيرة جداً، على صعيد البنى التحتية والناقلات الجوية والأمن والسلامة والحلول الذكية لإنجاز إجراءات المسافرين والمراقبة الجوية وصناعة الشحن الجوي، مشيراً سموه إلى أن هذا القطاع يشكل نحو 28% من الناتج الإجمالي على مستوى دبي في الوقت الراهن، ومن المؤمل أن ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من ذلك في الأعوام المقبلة. ... المزيد
     
 

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