«المانشافت» يبحث عن نقطة واحدة أمام أيرلندا

برلين (د ب أ)

يتطلع المنتخبان الألماني والإنجليزي ومنتخبات أخرى، إلى حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018، من خلال الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال التي تقام مبارياتها على مدار الأيام الثلاثة المقبلة. وما زال المنتخب البلجيكي هو الوحيد الذي حجز مقعده من التصفيات الأوروبية في نهائيات البطولة، بينما تتطلع عدة منتخبات كبيرة إلى حسم تأهلها المباشر للنهائيات من خلال الجولة قبل الأخيرة.

وتحسم مباريات الجولتين الأخيرتين من التصفيات، التي تقام بداية من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، بطاقات التأهل المباشر الثمانية الأخرى حيث تتأهل المنتخبات صاحبة المركز الأول في المجموعات التسع بالتصفيات الأوروبية إلى المونديال مباشرة، بينما يخوض أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثاني في هذه المجموعات التسع ملحقاً فاصلاً في نوفمبر المقبل على أربع بطاقات أخرى.

وتحظى القارة الأوروبية بـ13 مقعداً في النهائيات بخلاف مقعد المنتخب الروسي المضيف.

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة الثالثة برصيد 24 نقطة، وبفارق خمس نقاط أمام أيرلندا الشمالية قبل مباراتهما معاً اليوم في بلفاست، والتي يحتاج فيها المنتخب الألماني (مانشافت) لنقطة التعادل فقط من أجل حسم تأهله للنهائيات، خاصة بعدما انحصرت بطاقة التأهل، وكذلك المركز الثاني بين المنتخبين، في حين خرجت المنتخبات الأربعة الأخرى في المجموعة من دائرة المنافسة مبكراً.