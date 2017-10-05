تمنياتي بالشفاء لأجويرو من أجل حفيدي

دبي (الاتحاد)
جدل بدأ منذ تعرض سيرجيو أجويرو هداف مان سيتي ومنتخب الأرجنتين لحادث سيارة في أمستردام في يوم إجازته من التدريبات، ولم يتوقف هذا الجدل حتى الآن، ولم يتردد بيب جواريولا في التأكيد أكثر من مرة على أنه لا يمكن لمدرب في العالم أن يراقب اللاعبين حينما يمارسون حقهم في الحياة الخاصة، مضيفاً أنه شخصياً يعرف واقعة تخص لاعباً تعرض لقطع في يده من زجاج مكسور حينما كان يقف في المطبخ لمساعدة زوجته، مما يؤكد أن المدرب لا علاقة له بحياة اللاعب الخاصة.
مارادونا النجم الكروي له رؤيته في هذه القضية المثيرة، ليس كأسطورة كروية فحسب بل لأن أجويرو هو طليق ابنته، حيث قال: «إنه خطأ شباب لا أكثر ولا أقل، عندما ذهب سيرجيو إلى أمستردام لم تكن هناك المسؤولية الكافية التي تمنعه من ذلك، ولابد أن يدرك هذا اللاعب تماماً أنه يمثل زملاءه وعائلته وبالأخص حفيدي بنجامين، وأدعو الله ألا يصاب بأي أذى، لأن حفيدي سيعاني كثيراً إذا أصيب والده بأي مكروه، ولذلك أتمنى أن يعود أجويرو بسرعة للملاعب، ولا يرتكب أخطاء يمكن وصفها بالمتهورة، على أجويرو أن يرى الراتب الذي يحصل عليه لكي يدرك أنه أصبح لاعباً كبيراً، وأن ينظر إلى ابنه لكي يدرك أنه رجل مسؤول عن عائلة».
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