تمنياتي بالشفاء لأجويرو من أجل حفيدي

دبي (الاتحاد)

جدل بدأ منذ تعرض سيرجيو أجويرو هداف مان سيتي ومنتخب الأرجنتين لحادث سيارة في أمستردام في يوم إجازته من التدريبات، ولم يتوقف هذا الجدل حتى الآن، ولم يتردد بيب جواريولا في التأكيد أكثر من مرة على أنه لا يمكن لمدرب في العالم أن يراقب اللاعبين حينما يمارسون حقهم في الحياة الخاصة، مضيفاً أنه شخصياً يعرف واقعة تخص لاعباً تعرض لقطع في يده من زجاج مكسور حينما كان يقف في المطبخ لمساعدة زوجته، مما يؤكد أن المدرب لا علاقة له بحياة اللاعب الخاصة.

مارادونا النجم الكروي له رؤيته في هذه القضية المثيرة، ليس كأسطورة كروية فحسب بل لأن أجويرو هو طليق ابنته، حيث قال: «إنه خطأ شباب لا أكثر ولا أقل، عندما ذهب سيرجيو إلى أمستردام لم تكن هناك المسؤولية الكافية التي تمنعه من ذلك، ولابد أن يدرك هذا اللاعب تماماً أنه يمثل زملاءه وعائلته وبالأخص حفيدي بنجامين، وأدعو الله ألا يصاب بأي أذى، لأن حفيدي سيعاني كثيراً إذا أصيب والده بأي مكروه، ولذلك أتمنى أن يعود أجويرو بسرعة للملاعب، ولا يرتكب أخطاء يمكن وصفها بالمتهورة، على أجويرو أن يرى الراتب الذي يحصل عليه لكي يدرك أنه أصبح لاعباً كبيراً، وأن ينظر إلى ابنه لكي يدرك أنه رجل مسؤول عن عائلة».

وكان أجويرو قد تعرض لحادث سيارة في أمستردام قبل أسبوع، صحيح أنه طار إلى هناك في يوم إجازته مستخدماً طائرة خاصة، إلا أنه استخدم سيارة أجرة في تحركاته الداخلية، وأخطأ سائق السيارة واصطدم بأحد أعمدة الإضاءة فأصيب أجويرو بأضرار في ضلوعه ليتقرر ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة اختلف الأطباء في تحديدها، وخرج طبيب منتخب الأرجنتين ليؤكد أنه سوف يغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى شهر ونصف الشهر، مما يمنعه من المشاركة في مباريات حسم تأهل التانجو للمونديال، ويحرم مان سيتي من جهوده في بعض المباريات.