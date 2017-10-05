مواجهة «السيتي» أصبحت كابوساً !

دبي (الاتحاد)

مارادونا تحدث عن بعض التفاصيل الفنية في أداء مان سيتي، خاصة مباراته التي فاز بها على تشيلسي في المرحلة الماضية للبريميرليج، وهو الانتصار الذي يؤشر إلى أن «البلو مون» بقيادة جوارديولا والجيل الشباب يسير في الطريق الصحيح.

وتغزل النجم الأرجنتيني الكبير في أداء السيتي قائلاً: «في الوقت الراهن عندما يذهب فريق لمواجهة مانشستر سيتي، فإنه يواجه خطورة كبيرة، سواء في مباريات الذهاب أو العودة، وأصبح مانشستر سيتي من وجهة نظري مثل القنبلة الذرية القابلة للانفجار في أي وقت، لأنه الفريق الذي يمتلك عناصر على أعلى مستوى، سواء من النجوم القدامى أو المواهب الشابة الجديدة، وهؤلاء الشباب أصبحت لهم الغلبة في تشكيلة الفريق، ما يجعلني أؤكد أن القادم سيكون أكثر إبهاراً».

وماذا عن مباراة تشيلسي ومان سيتي ؟ مارادونا تحدث لـ «الاتحاد»: شاهدت المباراة الأخيرة لمانشستر سيتي ضد تشيلسي، والتي حسمها السيتي، أعتقد أن الفريق يدين بهذا الانتصار للاعبه كيفين دي بروين الذي سجل هدف اللقاء الوحيد بتسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء، هذا اللاعب أصبحت له بصمة واضحة، وتحديداً الموسم الحالي، وذلك بخلاف الموسم الماضي الذي تعرض فيه للإصابة،، وعندما عاد ظهرت قوته وبصمته وتأثيره في أداء الفريق، وحصوله على لقب أفضل لاعب في المباراة وهدفه الذي تفوق به سيتي يؤكد استعادته لثقته بالكامل، ما جعله يقدم أفضل ما لديه، يقيني أن دي بروين لديه المزيد. وتابع: «لم يسجل دي بروين فقط، بل صنع الكثير من الفرص في المباراة، وهو لاعب من وجهة نظري يختار المكان المناسب للتمرير والتهديف أيضا، ومانشستر سيتي نجح في تحقيق انتصاره الرابع على التوالي بجميع المسابقات دون أن تهتز شباكه، في المقابل سجل 17 هدفاً، وهذا مؤشر إيجابي للغاية يؤكد لنا صلابة الدفاع وقوة الهجوم أيضاً». ونوه مارادونا إلى نقطة مهمة في الانتصار الأخير لمانشستر على تشيلسي قائلاً: «كان مهماً للمدرب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن يحقق الانتصار خاصة وأنه الأول له على تشيلسي خلال مسيرته التدريبية، إذ احتاج لـ8 محاولات من أجل النجاح في هزيمة تشيلسي خلال وقت اعتيادي من المباراة».