«المكملات الغذائية» أسوأ الطرق إلى تقليد رونالدو!

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

عضلات مفتولة، ووجوه تنعم بالراحة تزين علباً مختلفة الألوان والأشكال تزدحم بها المحلات التجارية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، منتجات في متناول يد الجميع بلا استثناء، شيبة وشباباً والهدف هو الوصول إلى الجسم المثالي أو تحسين الأداء الرياضي.

«المكملات الغذائية».. تلك التجارة الرابحة التي تدر مليارات الدولارات، وينظر إليها على أنها الطريق الأفضل للوصول إلى الكمال الجسدي بسرعة البرق، أو الارتقاء بالحضور البدني، فجميع من يرى كريستيانو رونالدو يختال بجسده الممشوق في ملاعب كرة القدم أو في الإعلانات التجارية، يتمنى لو يحظى بنصف ما يملكه هذا اللاعب من إمكانات فنية وبدنية.

لكن التساؤل الملح هنا، هل «يبتلع» رونالدو المكملات الغذائية للحفاظ على رشاقته أو عنفوانه البدني أم يحصل على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها جسده من المواد الطبيعية، وهل تناول المكملات الغذائية سيمنحك قدرات رونالدو الهائلة في حال كان الرجل يتناولها؟!

من المتعارف عليه أن المكملات الغذائية تهدف بالدرجة الأولى إلى تعويض العناصر التي لا تتوافر في النظام الغذائي للشخص، إذ تنظر إليها بعض الدول على أنها أطعمة، فيما تعاملها بعض الدول الأخرى كأدوية، وهذا ما أكد عليه الدكتور أسامة اللالا اختصاصي البرامج الصحية والتغذية في إدارة التغذية والصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم الذي قسَّم المكملات إلى قسمين، الأولى هي الصغرى التي يتم تناولها من مصدر طبيعي، حيث يتاح للجسم التعرف عليها وامتصاصها وتخزينها، أما المكملات الكبرى، فهي تأتي على شكل صيغ صيدلانية؛ لأن معظمها يحتوي على مواد كيميائية مصنعة، حيث يواجه الجسم صعوبات كبيرة في عملية امتصاصها.