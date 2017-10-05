ريجيكامب: الحديث عن فوز الوحدة بالدوري «غير منطقي»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

لم تمنع السنوات الـ42 للروماني لورينت ريجيكامب، والذي يعد أصغر مدربي دوري الخليج العربي في الموسم الحالي، من تقديم نفسه بشكل جيد في الظهور الأول مع «أصحاب السعادة» في انطلاقة الموسم الحالي، ليتربع «العنابي» على صدارة منافسة الدوري مبكراً بالعلامة الكاملة بنهاية الجولة الثالثة، وقاد لاعب الوسط السابق الوحدة لصدارة الهجوم الأقوى في المنافسة برصيد 10 أهداف، والدفاع الأقوى أيضاً، بعدما استقبلت شباكه هدفين فقط في مباراتي النصر والظفرة على التوالي، والانتصار الأكبر حتى الآن بالخماسية النظيفة في مرمى دبا الفجيرة، في استهلال المسابقة، ليضع الوحدة تحت قيادته الفنية، كواحد من أقوى المرشحين للمنافسة على البطولة هذا الموسم، لكن المدرب الروماني يرى عكس ذلك، ويرى أن هذا الكلام غير منطقي، وأن الوقت لا يزال مبكراً جداً للحديث عن تحقيق فريقه للبطولة.

ويقول ريجيكامب: مبدئياً في الجولات الثلاث، الأمر الإيجابي أننا لم نستقبل عدداً كبيراً من الأهداف، وهناك ثبات في الدفاع، وفي الهجوم لدينا مهاجمون قادرين على صناعة الفارق، لكن لا أعتقد أننا مرشحون للفوز بالدوري، هناك فرق أخرى قادرة على المنافسة، المهم لنا أن نلعب بذات المستوى ونكسب كل مباراة نخوضها هذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه، وهناك فرق قوية مثل العين وشباب الأهلي دبي والوصل والنصر وقد يحدث فريق آخر مفاجأة، لكن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن من هو البطل أو المرشح الأبرز.

ويواصل: هناك فرق كثيرة قوية حالياً، لم نواجه منها سوى النصر، هناك شباب الأهلي دبي، والعين والوصل والجزيرة أيضاً، ومن الممكن بعد نهاية الدور الأول أن تتكشف ملامح المرشح الأقوى.

وعن هدوئه على مقاعد البدلاء خلال المباريات، وهل هذا البرود طريقة خاصة في التعامل قال: هذا طبعي أولاً أحترم نفسي، وانطباع الآخرين عنك وعن تصرفاتك يجعل الآخرين يحترمونك.