«الأبيض» الشاب يخوض تجربتين أمام «النشامى»

دبي (الاتحاد)

يدخل منتخبنا الوطني للشباب معسكراً داخلياً، في الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر الجاري، لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الأردني الشقيق، يومي الاثنين والأربعاء المقبلين بمقر اتحاد الكرة، تحت قيادة المدرب الصربي ليوبينكو درولوفيتش، ومساعده المدرب الوطني ماجد سالم، ضمن استعداداته للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 سنة، والتي تستضيفها قيرغيستان خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبل.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني للشباب لهذا المعسكر، 24 لاعباً هم: عيسى أحمد عيسى، ماجد راشد سلطان، سالم خيري أحمد، أحمد فوزي جوهر، راشد سالم خلفان، عمر سعيد بن سواف، سيف عبدالرزاق سيف، سلطان سعيد مفتاح، سيف جاسم أحمد الحمادي، خلفان حسن النوبي، مهند أحمد حسن، مروان فهد حمزة، عمر أحمد سالم، محمد عبدالله الدوسري، خليل ابراهيم شكري، عيسى أوفض، خالد محمد البلوشي، محمد سرواشي، نهيان عادل خميس، فهد محمد الحمادي، سيف سعيد السويدي، عبدالرحمن صالح راضي، علي صالح علي صالح عمرو، سهيل عبدالله المطوع.

وكان الأبيض الشباب قد اختتم معسكراً داخلياً في دبي الأسبوع الماضي، خاض فيه ثلاث تجارب ودية دولية أمام منتخبات غينيا وغانا ومالي، في إطار سعي الجهاز الفني لمنتخب الشباب من خلال هذه المعسكرات والمواجهات الودية، للوقوف على التشكيلة النهائية للمنتخب، والتي سيذهب بها إلى التصفيات، إضافة إلى رفع حالة التركيز والجاهزية البدنية والفنية للاعبين للدخول في أجواء التصفيات مع اقتراب موعدها.

الجدير بالذكر أن مجموعة منتخبنا الوطني للشباب تضم منتخبات البحرين، عُمان، نيبال، وقيرغيستان مستضيفة المجموعة، ويشارك في التصفيات 43 منتخباً، جرى تقسيمها على منطقتين جغرافيتين: غرب آسيا (الغرب والوسط والجنوب) وتضم 22 منتخباً، وشرق آسيا (الشرق وآسيان) وتضم 21 منتخباً، بحيث تم تقسيم الفرق في كل منطقة على 5 مجموعات.