12 هدفاً في المباراة الأولى بدوري الصالات

الشارقة (الاتحاد)

شهدت المباراة الافتتاحية في النسخة التاسعة من دوري كرة الصالات أمس الأول، اهتزاز الشباك 12 مرة، حيث انتهت بفوز اتحاد كلباء على مضيفه الحمرية بنتيجة 8-4، ليستمتع الجمهور القليل الذي تابع المباراة بالإثارة والأهداف الجميلة، وعلى وجه الخصوص أهداف فريق اتحاد كلباء التي كانت من صناعة المحترف العماني معتصم بن رياض الشامسي الذي قدم أوراق اعتماده كلاعب محترف كبير ومميز، بعد أن منح فريقه الإضافة وينتظر منه فريق كلباء الكثير في المباريات المقبلة.

وتستكمل مباريات الأسبوع الأول من دوري الصالات مساء اليوم، بمواجهتي الظفرة المنتشي ببطولة السوبر مع ضيفه الوافد الجديد للعبة فريق نادي البطائح في ملعب صالة نادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي، ومباراة قمة الأسبوع بين دبا الحصن وضيفه النصر على ملعب الأول في المنطقة الشرقية.

وسيكون دبا الحصن كامل العدد، بعد أن تعاقد مع محترف مصري متواجد بالدولة، بعد أن تعثرت مفاوضاته مع نادي الميادين اللبناني، الذي يمتلك بطاقة اللاعب كريم أبوزيد، وكان اللاعب قد رحب باللعب مع دبا الحصن، ولكن مطالب النادي المادية حالت دون إتمام الصفقة.

أما فريق النصر، فمن المتوقع أن يشرك لاعبه البرازيلي رودريجو صاحب التجربة الاحترافية الناجحة والمميزة في المنطقة الخليجية، أما فريق الظفرة، فسيلعب بقيادة محترفه البرازيلي وليامز أوليفيرا الشهير بلقب باسورا، فيما لا يزال نادي البطائح في طور إنهاء إجراءات التعاقد مع لاعب منتخب تركمانستان سلطانوف.

وبالعودة إلى مباراة أمس الأول، افتتح المتألق حمد حسن التسجيل في دوري 2017-2018، وفي المباراة لمصلحة اتحاد كلباء، وسطر اسمه كأول لاعب يسجل في دوري موسم انضمام المحترفين الأجانب والبلاي أوف، وأضاف «كابتن» الفريق فهد موسى قيصر الهدف الثاني، وسجل حمد حسن الهدف الثالث لفريقه والثاني له لينتهي الشوط الأول بثلاثية لمصلحة اتحاد كلباء.

وفي الشوط الثاني، أضاف فهد قيصر الهدف الرابع، وسجل المتألق حمد حسن الهدف الخامس لفريقه والثالث الشخصي له مسجلاً أول «هاتريك»، وسجل ماجد عبدالله أول أهداف الحمرية، ورد عليه عبدالرحمن محمد الهدف السادس لكلباء، وأضاف أحمد سرحان السابع لكلباء، وسجل عدنان راشد هدفين سريعين للحمرية، وأضاف محمد عبدالله كامل هدفاً رابعاً للحمرية، واختتم فهد قيصر أهداف المباراة بالهدف الثامن في شباك الحمرية والهدف الشخصي الثالث، ليصبح ثاني لاعب يسجل الهاتريك مع زميله حمد حسن.

وشهدت المباراة ظهوراً لافتاً لنمور كلباء، الذي قدم مباراة كبيرة وتألق منه بصورة لافتة المحترف العماني معتصم بن رياض الشامسي ومعه فهد قيصر وحمد حسن، وأدار المباراة أحمد السلامي وحسن الحمادي وعاونهما إبراهيم المنصوري حكماً ثالثاً، وجاسم عيدي، وعبدالله الشحي خبير التحكيم والمحاضر الدولي مقيماً ومراقباً فنياً للمباراة.