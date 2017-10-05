عبد الله وسلطان يديران وديتي السعودية أمام غانا وجامايكا

دبي (الاتحاد)

وافق اتحاد الكرة، برئاسة المهندس مروان بن غليطة، على مطلب الاتحاد السعودي الشقيق، بتعيين طاقمي حكام دوليين من الإمارات، لإدارة مباراتين دوليتين للمنتخب السعودي، في أولى المباريات التجريبية للأخضر في إطار بدء استعداداته لنهائيات مونديال كأس العالم بروسيا عام 2018.

وقامت إدارة الحكام بتعيين الحكم الدولي سلطان عبد الرزاق، لإدارة مباراة الأخضر السعودي مع منتخب جامايكا يومي 7 أكتوبر الجاري بمدينة الرياض، ومعه الحكمان المساعدان محمد أحمد يوسف وحسن المهري، أما المباراة الثانية للأخضر، فستقام أمام منتخب غانا الأول يوم العاشر من أكتوبر بالرياض، ويديرها محمد عبد الله حسن الحكم الدولي الأول بالإمارات، ويساعده محمد أحمد يوسف وحسن المهري.