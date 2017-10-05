برلمان الحكام: القرارات صحيحة بنسبة 83 %

دبي (الاتحاد)

سادت أجواء إيجابية خلال جلسة برلمان التحكيم، التي انعقدت مساء أمس الأول بمقر اتحاد الكرة، بمشاركة جميع حكام الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى، ومقيمي الحكام ومراقبي التحكيم في المباريات.

أدار الجلسة الخبير الإنجليزي ستيف بينت المدير الفني للحكام، وبحضور محمد عبيد اليماحي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الحكام، وإبراهيم لعماش نائب رئيس اللجنة، وأحمد يعقوب مدير إدارة الحكام باتحاد الكرة.

وحضر محمد عمر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق والرئيس السابق للجنة الحكام، افتتاحية الجلسة، حيث قام بتوجيه كلمة خاصة للحكام، لبث الهمة والحماس فيهم، مؤكداً على تقديره لدعم ومساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة لهم بكل الإمكانات وتوفير كل السبل لإعدادهم، من خلال معسكر الإعداد الخارجي والتدريبات الأسبوعية والمتابعة والتوجيهات الدائمة من خلال الخبير الإنجليزي.

وطلب إبراهيم لعماش، نائب رئيس اللجنة، من الحكام قبل بداية البرلمان التحكيمي، الاجتهاد في التدريبات والتركيز في المباريات، والاستفادة من الأخطاء، والنقد الذاتي ورباطة الجأش والثقة بالنفس وعدم المبالغة في التعامل مع حدة الانتقادات الإعلامية، وخاصة فيما يتعلق بالأخطاء، لأننا بشر ومن الطبيعي أن تحدث بعض الأخطاء غير المقصودة أو غير المتعمدة.

وعن القرارات المتميزة والأخطاء المؤثرة، فقد استعرض ستيف بينت 15 حالة من مباريات الأسبوع، وكان أهم المباريات التي تمت مناقشتها مباراة العين مع شباب الأهلي دبي، ومن خلال اللقطات والمناقشات وإفادة الحكام والمساعدين، تم التأكيد على صحة قرار طرد سيف يوسف حارس شباب الأهلي دبي، نظراً للعرقلة الواضحة لكايو في هجمة واعدة خلال انفراده، كما أكدت اللقطات والمناقشات صحة قرار طرد كوزمين مدرب شباب الأهلي، مع توصية بضرورة ابتعاد الحكم لمسافة كافية عن المدرب.

وفي نفس المباراة أوضح الفيديو والمناقشات، خطأ قرار عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للسنغالي ماكيتي ديوب مهاجم شباب الأهلي، وأقر الحكم الدولي عمار الجنيبي حكم المباراة، بالخطأ، مشيراً أنه خطأ غير مقصود وأن تعمد ديوب التمثيل بعد سقوطه على الأرض، أعطاه إيحاء بأن اللاعب يقوم بالتمثيل، كما أن زاوية الرؤية لم تكن واضحة له بالشكل الكافي.

ومن المباريات الأخرى التي أثارت ردود فعل إعلامية واحتجاجاً من نادي الظفرة، مباراته بملعبه أمام الوحدة، والتي انتهت بفوز الوحدة 3/1، وخلال المناقشات التفصيلية بالفيديو، تبين صحة جميع قرارات الحكم الدولي عمر آل علي، في الأهداف والبطاقات، ماعدا خطأ وحيد، بعدم احتساب ركلة جزاء على خالد بطي مدافع الظفرة، لعرقلته مهاجم الوحدة داخل منطقة الجزاء واحتسبها الحكم خارج المنطقة بالخطأ.. والغريب أن الظفرة اعترض على أداء الحكم، في حين أن الحكم من الناحية العملية أخطأ من دون قصد في حق الوحدة وليس الظفرة.