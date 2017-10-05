ناصر مسعود يصرخ: «أنقذوني» وأعطوني «حريتي»!

منير رحومة (دبي)

بعد سنوات طويلة قضاها داخل المستطيل الأخضر مهموم بالتدريبات وتطوير المهارات، مسكون بهاجس تثبيت نفسه بالتشكيلة الأساسية لفريقه، مجتهد مع زملائه من أجل تحقيق الانتصارات وحصد الألقاب والبطولات، وكتابة مسيرة احترافية ناجحة في الملاعب، سواء عندما كان مع الجزيرة أو بعد انتقاله إلى الشباب، لم يتوقع ناصر مسعود أن يجد نفسه في هذه الوضعية الصعبة التي يعيشها اليوم، غير قادر على اللعب، ولا يملك فريقاً، ولا يحصل على مستحقاته المالية، على الرغم من أنه لاعب محترف، مهنته كرة القدم.

وبعد أن أغلقت سوق الانتقالات الصيفية أبوابها، سألنا ناصر مسعود عن مصيره فأطلق صرخة من الأعماق قائلاً: «أريد حريتي.. أريد أن ألعب الكرة.. أريد أن أعود إلى الملاعب، فأنا لاعب محترف، ولا حياة لي بعيداً عن المستطيل الأخضر».

وأضاف: «عملت بكل جدية طوال الصيف من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، وخضعت لبرنامج تأهيلي ناجح بهدف العودة بقوة إلى الملاعب، ومواصلة مسيرتي الكروية بطموحات كبيرة وعزيمة قوية، إلا أنني وجدت التجاهل من إدارة نادي شباب الأهلي - دبي، مما عرقل انتقالي إلى فريق آخر، وأحبط كل المساعي التي بذلتها لإنهاء عقدي بالتراضي ومنحي حرية الانتقال إلى نادٍ جديد».

وكشف كذلك أنه لم يستلم راتبه منذ 8 أشهر، على الرغم من استمرار عقده لموسم آخر، وتحديداً حتى 30 يوليو المقبل، بالإضافة إلى رفض إدارة النادي الجديد، كل المحاولات التي قام بها من أجل الحصول على مستحقاته، وإنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، مشيراً إلى أنه لم يجد سوى المماطلة.