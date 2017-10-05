«الانضباط» تكشف أسباب معاقبة الذباحي بالعقوبة القصوى

معتز الشامي (دبي)

أكدت لجنة الانضباط باتحاد الكرة على ضرورة احترام أطراف اللعبة لقوانين الاتحاد وجميع لوائحه، وشددت على أن جميع قراراتها أول من أمس، في أحداث مباراة شباب الأهلي ونادي العين، بالإضافة لتصريحات عيسى الذباحي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء، صدرت بالإجماع.

وشهدت جلسة أول من أمس، استدعاء الخبير الدولي المونديالي علي بوجسيم للوقوف على رأيه في الكرة المشتركة بين توماس لاعب شباب الأهلي ومحمد عبد الرحمن لاعب العين، وأقر بوجسيم بتعمد اللاعب للخشونة ما يستوجب ضرورة معاقبته.

ودافع عيسى الذباحي عن نفسه أمام اللجنة بالتأكيد على أن تصريحاته تعتبر حرية رأي، وتحدث بها للتأكيد على وجود مشكلات في الاتحاد، متعللاً بوجود العديد من المسؤولين والنقاد الذين يوجهون النقد اللاذع للاتحاد ورئيسه والأعضاء وليس هو فقط.

ومن جانبه قال المستشار منصور لوتاه رئيس لجنه الانضباط، في تعليقه على قرارات اللجنة أول من أمس وما وجه لقراراتها، خصوصاً معاقبة عيسى الذباحي بسبب تصريحات تندرج تحت إطار حرية الرأي وكشف الحقائق للشارع الرياضي، أن المشكلة في من ينتقد أنه لا يقرأ ما تنص عليه اللوائح وما هي حدود اللجنة وصلاحياتها واختصاصاتها، ولكن من ينتقد يميل لإصدار الفتاوى والأحكام والاتهامات بغير علم.