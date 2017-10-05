«الانضباط» تكشف أسباب معاقبة الذباحي بالعقوبة القصوى

معتز الشامي (دبي)
أكدت لجنة الانضباط باتحاد الكرة على ضرورة احترام أطراف اللعبة لقوانين الاتحاد وجميع لوائحه، وشددت على أن جميع قراراتها أول من أمس، في أحداث مباراة شباب الأهلي ونادي العين، بالإضافة لتصريحات عيسى الذباحي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء، صدرت بالإجماع.
وشهدت جلسة أول من أمس، استدعاء الخبير الدولي المونديالي علي بوجسيم للوقوف على رأيه في الكرة المشتركة بين توماس لاعب شباب الأهلي ومحمد عبد الرحمن لاعب العين، وأقر بوجسيم بتعمد اللاعب للخشونة ما يستوجب ضرورة معاقبته.
ودافع عيسى الذباحي عن نفسه أمام اللجنة بالتأكيد على أن تصريحاته تعتبر حرية رأي، وتحدث بها للتأكيد على وجود مشكلات في الاتحاد، متعللاً بوجود العديد من المسؤولين والنقاد الذين يوجهون النقد اللاذع للاتحاد ورئيسه والأعضاء وليس هو فقط.
ومن جانبه قال المستشار منصور لوتاه رئيس لجنه الانضباط، في تعليقه على قرارات اللجنة أول من أمس وما وجه لقراراتها، خصوصاً معاقبة عيسى الذباحي بسبب تصريحات تندرج تحت إطار حرية الرأي وكشف الحقائق للشارع الرياضي، أن المشكلة في من ينتقد أنه لا يقرأ ما تنص عليه اللوائح وما هي حدود اللجنة وصلاحياتها واختصاصاتها، ولكن من ينتقد يميل لإصدار الفتاوى والأحكام والاتهامات بغير علم.
وتابع: اللجنة تسير على لوائح وقوانين تلزمها وتلزم غيرها، وتلزم جميع أطراف الساحة الرياضية، واللوائح لا يتم إعدادها من لجنة الانضباط، ولكن عبر آلية متبعة منذ زمن، وهي باقتراح التعديلات أو إضافات القوانين ومن ثم تعرض على العمومية لإقرارها، لذلك نحن نتخذ قراراتنا وفق اللوائح وقوانين موافق عليها من الأندية أولاً، ولا نحكم بالعواطف، والجميع سواسية أمام القوانين المنظمة لعمل اللجنة وما يحكم عملنا وأيضاً يحكم العقوبات التي نصدرها، هي اللائحة التي أقرتها الأندية والعمومية. وعن وقائع مباراة العين وشباب الأهلي قال: عبد العزيز هيكل أحيل لنا بناء على تقرير مراقب المباراة، بينما قامت اللجنة برفض الشكوى التي قدمها نادي العين، لأن الحالات التي جاءت في شكوى العين هي نفسها الحالات التي كانت في تقرير مراقب المباراة، في حين أن التقرير يكون له حجية أكثر وقوة قانونية كونه تقريراً رسمياً، بل وتضمن التقرير حالات أكبر، وقد تم تصعيد تقرير المراقب عبر لجنة المحترفين. ... المزيد