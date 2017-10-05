عندما قتلت أبي **

عبير إسبر

لقد قتلت أبي.

قد يبدو هذا مجرّد هذيان فرويدي، لكنه حصل. كنّا نصعد درج البيت بعد عودتنا من معاينات طبّية استهلكت صباح يوم الأربعاء كلّه، الحرّ في الشّام لا يطاق، والضجيج الزاعق يحثّك على ارتكاب جريمة كبرى، علّها تطغى على صخب مدينة تذوي مختنقة بصيفها الدبق.

كان يجب عليّ كي أنهي كلّ ذلك، أن أقتل أبي، وقد فعلت، مدّ يده الخرفة إليّ، وبنظرات تائهة لمريض ألزهايمر، انتظر أن أمدّ يدي وأشدّه لينتقل إلى الدرجة التاسعة من سلم منزلنا في الطابق الخامس، لكني لم أفعل، بقرار صاف، سحبت يدي قبل أن يمسكها، التقط أبي الهواء، ثم هوى بثقل رجل سبعيني على ظهره بارتفاع درجات تسع، نزفت أذنه اليمنى دمًا قاتمًا بحجم قبضة يد، وغاب.

استمرت غيبوبته أربعين يومًا مثل شهداء الكنيسة قبل تطويبهم قديسين، ثم مات دون أن يستطيع الإفصاح عن قاتله، أو قاتلته التي هي أنا.