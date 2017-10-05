مايكل أنجلو أنطونيوني السينما بخطى الطير

نيكولا رونو

ترجمة - أحمد حميدة

في 30 يوليو 2007، استعاد اللّيل أحد أبنائه، وأمهله إلى حين، كي ينتصب مثل تمثال مطوّق بحبسته، بعد أن أردته صعقة دماغيّة أبكم، وجعلته يبتعد عن العالم، الذي لن يتواصل معه بعد تلك الإصابة المفجعة، بغير قطع من ورق وبعض الرّسومات.

رغم أسطورته التي شاعت بين النّاس وهو لا يزال حيّا يرزق، نظلّ نحن بحاجة إلى الحديث عن هذا الرّجل، الرسّام والسّينمائي، والكاتب أيضا، الذي عرف كيف يشيد وجودا آخر عند الخطوط الأماميّة لعالمنا الممزّق بين المحبّة ووحشة التوحّد. لقد احتجب أنطونيوني في روما دونما ضجيج في سنّ تناهز الرّابعة والتّسعين، بعد أن يكون قد خلّف لنا رسالة أخيرة استخلصها من ذاته، هي في جوهرها اختلاج حسيّ لغريزة الحب، وصمت أبيّ أنوف، ثمّ.. صورُ ذلك الرّجل العجوز الذي كان يتكّئ على كتف ابنه وهو وسط لوحاته، والذي لم تنتزع منه الصّدمة الدّماغيّة قدرته على إرسال ابتسامته السريّة والغامضة.

ظمأ الإفصاح