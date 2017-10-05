القلاع والحصون حارسات الحياة

أعدَّ الملف : محمد عبدالسميع

تُعدّ القلاع والحصون واجهات حضاريّة تختزل تراثاً بعيداً وضارباً في الجذور. والمتأمّل لقلعة أو حصن بإمكانه أن يغمض عينه على حياةٍ ذات تفاصيل وناس وحركة وأسواق ومعاملات كانت تنتظم حول هذه المعالم التاريخيّة، التي ظلّت حيّةً طيلة هذا المشوار الطويل لتشهد على كلّ تلك الحياة.

وأوّل ما يلفت المهتمّ أو المتجوّل في أروقة قلعةٍ أو حصن هو عنصر الزمن. وله أن يكون سخيّاً في خياله، وأن يطلق العنان متفكّراً في أدوات ذلك العصر أو ذاك الزمن. وله كذلك أن يسأل نفسه، قبل أن يبادر الدليل السياحيّ بالأسئلة أو يمطره بالاستفسارات، عن آثار القوم أو وقع خطواتهم أو حروبهم وتطويعهم المتاح لإنجاز ما يفوق قيمة هذا المتاح.

وعلى قمّة قلعة أو أعلى نقطة في حصن لا بدّ وأن تزحم الزائر أسئلة التاريخ؛ إذ التاريخ هو المادة الحقيقيّة التي نستنبطها من هذه الأوابد الشاهدة على عظمة الإنسان، وقوّته وتصميمه على الحياة، وربّما على تقدّمه واستشرافه آفاقاً جديدة أو ارتياده أرضاً إضافيّة.

إنّ رمزيّة القلعة أو الحصن تكمن في أنّها مصدّات حقيقيّة لكلّ الأخطار الدخيلة ورياح الفتن والثقافات الفتّاكة، وإن نحن أحسنّا الاشتغال على هذه الرمزيّة واستفدنا منها ربما أمكننا الحديث عن قلاع ثقافيّة أو فكريّة تقي الدول والشعوب الأخطار أو تدفع عنهم عاتيات الدهر وهُوج الرياح.