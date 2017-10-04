بدأت رياضة «الكروس فيت» تنتشر في الإمارات خلال السنوات الأخيرة، وصار لها نجومها الذين يحرصون على نشرها بين أكبر عدد ممكن من الناس.

وتركز هذه الرياضة بالتحديد على رفع مستوى أداء اللياقة البدنية لدى الأفراد، حيث إنها تجمع بين خليط من تمارين «الأيروبكس»، تمارين وزن الجسم، تمارين رفع الاثقال، الجمباز وتمارين غلاية الجرس.







ومن أبرز نجوم رياضة «الكروس فيت» حالياً على الساحة المحلية المدرب الإماراتي عبدالله محمد السويدي الذي بدأ ولعه بها في أواخر عام 2014 خلال دراسته في ولاية كاليفورنيا الأميركية. فقد وجد في هذه الرياضة ما يناسب شخصيته المحبة للتحدي والتنوع اليومي مما يجعله يقضي وقتاً ممتعاً في كل مرة فيها يمارس الرياضة.



