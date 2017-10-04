فضيحة مدوية تهز الوسط الثقافي الفرنسي

أبوظبي (الاتحاد نت)

كشفت رسائل سرية للكاتب الفرنسي الشهير مارسيل بروست، عثر عليها مؤخرًا، أنه دفع أموالًا بطريقة سرية لصحف شهيرة كي تشيد بالجزء الأول من روايته ذائعة الصيت «بحثًا عن الزمن المفقود» في مراجعات نقدية، كتبها بنفسه، لتظهر على الصفحات الأولى، من أجل الترويج لها بطريقة خفية ربما تكون غير مسبوقة في الأوساط الثقافية الفرنسية في ذلك الوقت.

ونقلت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، في تقرير اليوم، أن بروست (1871 - 1922) أرسل لناشر لناشره برقيات قال فيها إن «بحثًا عن الزمن المفقود.. عمل رائع وسيكون جيداً نشر المراجعة النقدية على الصفحة الأولى مقابل مئات من الفرنكات».

وتروي الصحيفة أن هذه الرسائل ظهرت مؤخراً في إطار بيع في المزاد العلني لنسخة نادرة من رواية «جانب منزل سوان» للكاتب الفرنسي.

وستتم عملية البيع في العاصمة الفرنسية باريس يوم 30 أكتوبر الجاري. ومن المتوقع أن يصل ثمن هذه النسخة النادرة إلى نصف مليون يورو، وذلك بسبب طباعتها على ورق مصنوع من ألياف طبيعية. ولم يبق من هذا النوع من الكتب سوى أربع نسخ يتم تداولها عبر العالم.

وقد وقعت الرسائل، التي كشفتها الصحيفة البريطانية، من قبل مارسيل بروست نفسه، حيث يطلب الكاتب من ناشر كتبه أن يدفع أموالًا لصحف فرنسية كي تنشر مراجعات نقدية جيدة عن الرواية.