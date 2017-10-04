سعر قياسي لإناء خزفي صيني يعود لألف عام

هونج كونج (أ ف ب)

بيع «إناء» يعود إلى ألف سنة من «أسرة سونغ»، أمس، في هونج كونج بسعر 32 مليون يورو، «294,3 مليون دولار محلي» محطماً سعراً قياسياً سابقاً حققته خزفية صينية، على ما أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات.

ويرجح أن يكون الإناء عائداً إلى فترة ممتدة بين عامي 960 إلى 1127، وقد تجاوز سعره بذلك كأس نبيذ عائداً لأسرة مينغ، بيع عام 2014 بسعر 30 مليون يورو. وأوضحت دار «سوذبيز»، أن شاري الإناء فضل عدم الكشف عن هويته، ورفضت الدار القول إن كان صينياً أم لا.

وقال نيكولاس شو نائب رئيس «سوذبيز» لمنطقة آسيا: «إنها عتبة جديدة بالنسبة للخزف الصيني، وقد كتبنا التاريخ اليوم مع هذه القطعة».

وانطلقت المزايدات على الإناء عند ثمانية ملايين يورو.

وهذا الإناء المصنوع في الأساس لغسل الريش، هو من القطع الخزفية القليلة المتبقية من أسرة سونغ الشمالية.

وأوضحت دار المزادات أن وحدها أربع خزفيات، من بينها هذا الإناء الأزرق اللماع، يملكها جامعون.

ويبلغ قطر الإناء 13 سنتيمتراً.