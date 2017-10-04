«حكماء المسلمين» يدين الهجوم

أبوظبي (الاتحاد)

ندد مجلس حكماء المسلمين، بأشد العبارات، بحادث إطلاق النار الإجرامي المروع، الذي وقع في مدينة «لاس فيغاس» بالولايات المتحدة الأميركية، مخلفاً عشرات الضحايا ومئات المصابين. وشدد مجلس حكماء المسلمين على أن خريطة استهداف الأبرياء والآمنين توسعت حتى كادت تعم العالم بأسره، إذ لم يعد هناك من هو بمأمن من تلك الهجمات المروعة، الأمر الذي يستوجب تعاون وتعاضد كل القوى والمنظمات الدولية، في مواجهة من يبثون أفكار الكراهية والتطرف، ومحاصرة من يدعمهم ويمولهم. وأعرب المجلس عن خالص مشاعر المواساة والتعازي لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية، ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.