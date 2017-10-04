ماتيس: الاتفاق النووي يصب في مصلحة واشنطن

واشنطن (وكالات)

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، أمس، أن الاتفاق النووي الإيراني يصب في صالح الولايات المتحدة، ما يتعارض مجددا مع موقف الرئيس دونالد ترامب الذي يعتبر الاتفاق الدولي «معيبا» لبلاده.

وقال ماتيس «نعم أعتقد ذلك»، ردا على سؤال لأحد أعضاء مجلس الشيوخ عما إذا كان يعتقد أن «مصالحنا الوطنية الآن تقضي بأن نبقى في الاتفاق النووي مع إيران». وكان ماتيس أكثر غموضا ردا على سؤال سابق إذ أجاب «إذا استطعنا التأكيد أن إيران تحترم الاتفاق، وإذا استطعنا الاستنتاج أنه يصب في صالحنا، فمن المؤكد أنه يجب أن نحافظ عليه».